"สว.จำลอง" ลงพื้นที่เหตุพลุระเบิดดอนเจดีย์ จี้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและเร่งเยียวยา

“สว.จำลอง อนันตสุข” ลงพื้นที่เหตุพลุระเบิดดอนเจดีย์ จี้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและเร่งเยียวยา เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้กับครอบครัวใดอีก
วันนี้ (30ม.ค.) นายจำลอง อนันตสุข สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม 18 จากจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดบริเวณหลังวัดดงกระเชา หมู่ที่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยติดตามการบังคับใช้กฎหมาย และเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
โดยนายจำลอง เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าได้มีการกวดขันใบอนุญาตและการจัดตั้งโรงงานในเขตชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน อย่างเคร่งครัดหรือไม่ พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย เพื่อรวบรวมข้อมูลเตรียมนำเข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิสภา และส่งต่อข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อวางมาตรการป้องกันอุบัติภัยซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืน
ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้น ได้มีการประสานงานกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียจะได้รับการชดเชยตามสิทธิอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยนายจำลองย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการทบทวนผังเมืองและการตั้งสถานประกอบการที่เสี่ยงอันตรายใกล้เขตชุมชน ซึ่งหลังจากนี้เตรียมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภา เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตพลุและดอกไม้เพลิงในระดับประเทศต่อไป
“หน้าที่ สว. ไม่ใช่แค่การออกกฎหมาย แต่คือการลงมาตรวจสอบว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นสามารถคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่ เหตุการณ์ที่ตำบลไร่รถต้องเป็นบทเรียนสุดท้ายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้กับครอบครัวใดอีก” นายจำลอง กล่าวทิ้งท้าย