“ดร.เจษฎ์” รำดาบบวงสรวงดวงวิญญาณชาวบ้านบางระจัน ปลุกรักชาติ "ชัยวุฒิ" ย้ำปกป้องแผ่นดินไม่ใช่หน้าที่ทหารฝ่ายเดียว

“ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก” แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ รำดาบถวาย บวงสรวงดวงวิญญาณชาวบ้านบางระจัน ณ ลานธรรมวัดโพธิ์เก้าต้น สิงห์บุรี “ชัยวุฒิ” ปลุกใจคนไทยรักชาติ ปกป้องแผ่นดินไม่ใช่หน้าที่ทหารฝ่ายเดียว
วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 07.30 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ นำคณะ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3), นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4), นายธรรศ พจนประพันธ์ รองหัวหน้าพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8), นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ เลขาธิการพรรค และนางสาวรัสรินทร์ กันต์นิธิวงศ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2569 ณ ลานธรรมวัดโพธิ์เก้าต้น บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี อย่างพร้อมเพรียง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของเหล่าวีรชนผู้กล้าในอดีต
บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 07.30 น. ด้วยการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญอย่างสมเกียรติจากบริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน มุ่งหน้าสู่ลานธรรมวัดโพธิ์เก้าต้น โดยนายวราดิศร อ่อนนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนำผู้เข้าร่วมงานรวมถึงคณะพรรครักชาติ ร่วมประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชา ปิดทอง และถวายพวงมาลัยสักการะหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติ ณ วิหารหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติ (วิหารอิฐแดง)
ต่อมาในเวลา 09.09 น. รศ. ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ได้ ทำการ ก้มกราบ พื้นดิน ตั้งจิต ระลึกถึง วิญญาณของวีรชนบ้านบางระจัน ก่อนเริ่มการรำดาบถวาย ต่อวีรชน ซึ่ง การรำดาบ ที่ ดร.เจษฎ์ ใช้เป็นท่าการรำในการรบกวนออกอาวุธ เริ่มต้นด้วยการ กราบครูบาอาจารย์ ต่อด้วย การกราบนมัสการเทพเทวดาทั้ง 10 ทิศ เทพสี่หน้า และกระบวนเตรียมศาสตราวุธ กระบวนรบลุยตะลุมบอน ศิลปะแม่ไม้ และลูกไม้มือเปล่า กระบวนท่าคุมเชิงรบ กราบไหว้ ฟ้าดิน เป็นการจบกระบวนการรบ
จากนั้นได้เข้าสู่ช่วงพิธีการบวงสรวง โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ได้จุดเทียนมงคล พร้อม ขอขมากรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความสงบ ซึ่งคณะพรรครักชาติได้เข้าร่วมในพิธีจุดบายศรีสักการะหลวงปู่ธรรมโชติและวีรชนค่ายบางระจัน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ พร้อมกันนี้ยังมีการจุดเทียน โดยประชาชนชาวบางระจัน เพื่อสักการะ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวัดโพธิ์เก้าต้นด้วย
ทั้งนี้ พระครูวิชิต พุทธิคุณ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่ออาวุธ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น ได้มอบ ผ้าประเจียดซึ่งเป็นจีวรของท่าน และเป็นรุ่นเดียวกับที่ปลุกเสกให้แม่ทัพกุ้ง และทหารชายแดนที่ไปรบสงครามไทยกัมพูชา ด้วย พร้อมกับ หลวงพ่ออาวุธ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น ได้ฝาก ให้นายชัยวุฒิ และอาจารย์เจษฎ์ ปลูกฝังความรักชาติ รักแผ่นดินนให้กับ เด็กรุ่นใหม่ และะปลุกความสามัคคี ให้กับคนในชาติ และชื่นชม อาจารย์เจษฎ์ ที่รำดาบถวาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะไทย ไว้ให้คนรุ่นหลัง และการรำดาบก็ไม่ได้ง่าย ทุกวันนี้ก็เหลือคนที่จะรักษาศิลปะนี้น้อยแล้ว โดยคนส่วนใหญ่ลืมไปว่า ดาบคืออาวุธที่เราใช้สู้ข้าศึกก่อนที่จะมาเป็นแผ่นดินไทย ประเทศไทย
สำหรับพิธีการบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงวีรชนชาวบ้านบางระจัน เป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการจัดงานทางบ้านบางระจันเขาจะมีการเชิญญาณจากสะตือ 4 ต้น เพื่อหาฤกษ์ยามในการจัด เป็นการระลึกถึงความเสียสละที่ชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่า เสียสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน พร้อมกันนั้นยัง เป็นการรำลึกถึงดวงวิญญาณที่ต่อสู้ในทุกสมรภูมิรบ และอุทิศบุญกุศล เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติ
ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมพิธีฯ ว่า การปกป้องผืนแผ่นดินไทยไม่ใช่หน้าที่ของทหารเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน การที่พรรครักชาติลงพื้นที่มายังอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน เพราะบรรพชนเคยเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย
“การปกป้องแผ่นดินไทย ไม่ใช่หน้าที่ของทหารนะครับ แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน วันนี้เรามาอยู่ที่อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจันครับ เป็นบรรพชนที่ต่อสู้ เสียสละเนื้อหนังและชีวิต เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย”
นายชัยวุฒิ ระบุด้วยว่า วันนี้บริบทอาจจะเปลี่ยนไป เราคงไม่ได้สู้รบเหมือนในอดีต แต่วันนี้โลกเรายังมีสงคราม มีปัญหาความมั่นคงทั่วทุกภูมิภาค และทั่วทั้งโลก คนไทยต้องรักกันสามัคคีกัน อย่ายอมให้ใครมายุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในประเทศ เราต้องรักกัน ทุกคนต้องทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแต่ละบทบาทของตนเอง เช่นเดียวกับชาวบ้านบางระจันในอดีต ที่พวกเขาไม่ใช่ทหาร แต่เป็นประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย “วันนี้เราต้องทำอย่างนั้นเช่นกันครับ”
“ในแต่ละบทบาทที่ทุกคนมีนะครับ เหมือนเช่นชาวบ้านบางระจันในอดีต เขาไม่ใช่ทหารครับ เขาคือประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย วันนี้เราต้องทำอย่างนั้นเช่นกันครับ อย่าแตกแยกกันครับ รักกันสามัคคีกัน และนี่คือแนวคิดของความรักชาติ ที่เราอยากปลูกฝังไปถึงเยาวชน ลูกหลาน คนรุ่นใหม่ของเราทุกคน ให้จำสิ่งนี้ไว้ครับ ความรักชาติ การปกป้องผืนแผ่นดินไทย เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนครับ” หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย