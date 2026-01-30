“ลูกเต๋า” ลุยไม่พัก โค้งสุดท้ายปทุมฯ เขต 2 ประกาศสู้ตาย เดิมพันศักดิ์ศรี สส.เพื่อไทย

“ศุภชัย นพขำ” เบอร์ 1 เพื่อไทย เดินเกมรุกหนักก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ลงพื้นที่ทุกวันไม่สนกระแสคู่แข่ง ชูผลงานจับต้องได้-นโยบายปากท้อง หวังคว้าใจคนรุ่นใหม่และคนทำงาน ย้ำไม่พูดให้ฟังแต่ทำให้ดู
วันนี้ ( 30 ม.ค. 69) นายศุภชัย นพขำ หรือ “ลูกเต๋า” ผู้สมัครสส. ปทุมธานี เขต 2 เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงบรรยากาศการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ว่า ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก แม้ตารางจะแน่นตลอดทั้งวัน แต่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เนื่องจากได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทำงาน
นายศุภชัยระบุว่าจุดแข็งของตนคือการเป็นคนติดดิน เข้าถึงง่าย กินอยู่อย่างเรียบง่าย และอยู่กับประชาชนเสมือนญาติพี่น้อง ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถดูแลแก้ปัญหา และให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ จนเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรับรู้เป็นอย่างดี
แม้กระแสตอบรับจะเป็นบวกแต่ “ลูกเต๋า” ย้ำว่าไม่เคยประมาทคู่แข่ง ยังคงเดินสายขอคะแนนเสียงทุกช่องทาง ทั้งการปราศรัยนโยบายพรรค การเดินเคาะประตูบ้าน รถแห่ รวมถึงการพบปะประชาชนตามตลาดและชุมชนต่างๆ ส่งผลให้กระแสสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นายศุภชัยกล่าวว่า การลงพื้นที่แต่ละครั้งไม่ได้มาเพียงเพื่อนำเสนอนโยบายของพรรคเพื่อไทยเท่านั้น แต่ต้องการรับฟังเสียงสะท้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน พร้อมย้ำว่าตนเป็นลูกหลานคนปทุมธานีที่ไม่เคยทิ้งพื้นที่ และขอโอกาสกลับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ อีกครั้ง เพื่อสนับสนุน นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี และผลักดันนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจยุคใหม่ให้เกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้นายศุภชัยยังชูนโยบายหลักด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อาทิ ล้างหนี้ประชาชน หวยเกษียณ ประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ลดค่าไฟเหลือ 3.70 บาทต่อหน่วย บ้านเพื่อคนไทย รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย และการใช้ AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดรับกับกระแสนิยมที่เพิ่มขึ้นของพรรคเพื่อไทยและ ตัวนายยศชนัน ทำให้การเลือกตั้งเขต 2 ปทุมธานี กลายเป็นสนามแข่งขันที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด