“อนุสรี ทับสุวรรณ”ดีเบต ศก. ชู “โอกาสใหม่”ตัวจริงมือสางปม ศก.เสนอแช่แข็งหนี้ 3 ปี พยุงคนตัวเล็ก ฟื้น SMEs

วันนี้ (30 ม.ค.) น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ แกนนำพรรคโอกาสใหม่ เปิดเผยผลการเข้าร่วมเวทีดีเบตหัวข้อ “ถอดรหัสเศรษฐกิจประเทศไทย” ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ TNN และสื่อฐานเศรษฐกิจ ณ SCBx พารากอน ว่า กระแสตอบรับเป็นไปด้วยดี โดยการดีเบตครั้งนี้มุ่งตั้งคำถามเชิงนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งพรรคโอกาสใหม่เสนอแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ “ง่าย ทำได้จริง และไม่ประชานิยม” โดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้ “คนตัวเล็กต้องรอดก่อน” ท่ามกลางภาวะหนี้สินและต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในข้อเสนอหลักคือมาตรการ แช่แข็งหนี้ 3 ปี สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วยการหยุดดอกเบี้ย หยุดการฟ้องร้อง และหยุดการยึดทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ตั้งหลัก ฟื้นตัว และกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมีศักดิ์ศรี
พร้อมกันนี้ พรรคโอกาสใหม่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ SMEs ในฐานะเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน จ้างงาน และสร้างรายได้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงาน ฝึกคนให้เก่งขึ้น เพื่อเพิ่มผลิตภาพและรายได้ในระยะยาว
“พรรคโอกาสใหม่เชื่อว่า เศรษฐกิจที่ดีและแข็งแรงต้องเริ่มจากคนตัวเล็ก ไม่ใช่ตัวเลขสวยหรู”นโยบายนี้ไม่ใช่ประชานิยม แต่คือทางรอดที่ทำได้จริง เพราะถ้าคนรอด เศรษฐกิจก็รอด เช่นเดียวกับ SMEs แข็งแรง ประเทศถึงเดินได้ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องอิงชีวิตจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎี” น.ส.อนุสรี กล่าว
น.ส.อนุสรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงสร้างการผลิตของประเทศต้องเปลี่ยนจากการขายวัตถุดิบราคาถูก ไปสู่การผลิตสินค้าแปรรูปและสินค้าพรีเมียมที่มีมูลค่าสูง คุณภาพดี และแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและไปต่อได้ในระยะยาว