“วิชชั่นใหม่” ลุยชายแดนใต้ ชูนโยบายการเงินไร้ดอกเบี้ย แก้หนี้ประชาชน เปิดทางทุนตะวันออกกลาง

”พิเชษฐ “นำทีมเปิดเกมรุกชายแดนใต้ ชูนโยบาย “การเงินไร้ดอกเบี้ย” แก้หนี้ประชาชน ชี้ปัญหาหนี้เป็นเชิงโครงสร้าง เสนอเปลี่ยนเจ้าหนี้–ลูกหนี้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ เปิดทางเงินทุนตะวันออกกลาง พร้อมดัน สส.หน้าใหม่เข้าสภา
นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำคณะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ลงพื้นที่พบปะประชาชนในหลายพื้นที่ย่อยของจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่พรรคขนาดใหญ่ได้ลงพื้นที่ปูฐานเสียงอย่างเข้มข้น โดยประกาศจุดยืนชัดในการผลักดันนโยบาย “การเงินไร้ดอกเบี้ย” เป็นทางออกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
นายพิเชษฐกล่าวว่า ปัญหาหนี้สินของประชาชนในปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคล แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากระบบการเงินซึ่งพึ่งพาดอกเบี้ยเป็นหลัก และได้ซ้ำเติมชีวิตประชาชนฐานราก เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยมาอย่างยาวนาน พรรควิชชั่นใหม่จึงเสนอแนวคิด “การเงินไร้ดอกเบี้ย” เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์จากระบบเจ้าหนี้–ลูกหนี้ ไปสู่การเป็น “หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ” ที่แบ่งปันผลกำไรและความเสี่ยงอย่างเป็นธรรม
“คนไทยจำนวนมากไม่ได้ลำบากเพราะไม่ขยัน แต่ลำบากเพราะติดอยู่ในวงจรดอกเบี้ยที่เอาเปรียบชีวิต การเงินไร้ดอกเบี้ยไม่ใช่เรื่องศาสนา แต่เป็นเรื่องความเป็นธรรม หากระบบไม่กดทับประชาชน คนก็สามารถลุกขึ้นยืนและพัฒนาชีวิตได้ โดยไม่ต้องก้มหน้าใช้หนี้ไปตลอดชีวิต”
นายพิเชษฐระบุว่า นโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มศาสนา ทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม และประชาชนต่างศาสนา เนื่องจากทุกคนต่างเผชิญปัญหาหนี้สินและภาระดอกเบี้ยในระบบเดียวกัน โดยเฉพาะประชาชนฐานรากที่ดอกเบี้ยมักกลายเป็นต้นเหตุของความยากจนเรื้อรัง ขณะที่พี่น้องชาวมุสลิมสามารถเข้าใจแนวคิดดังกล่าวได้ทันที เนื่องจากสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามที่ห้ามการเอารัดเอาเปรียบทางการเงิน ส่วนประชาชนศาสนาอื่นก็เห็นตรงกันว่า เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริง
“เมื่อประชาชนเข้าใจว่านี่ไม่ใช่นโยบายของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นนโยบายที่ไม่เอาเปรียบใคร เสียงตอบรับก็เกิดขึ้นเอง” นายพิเชษฐกล่าว
นายพิเชษฐยังชี้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาระบบการเงินทางเลือกอยู่แล้ว ทั้งในด้านกรอบกฎหมายและสถาบันการเงินอิสลามที่มีอยู่ หากรัฐเปิดพื้นที่ให้ระบบการเงินไร้ดอกเบี้ยสามารถดำเนินการได้อย่างจริงจัง จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกองทุนจากตะวันออกกลาง ซึ่งมีเงินทุนจำนวนมากและมองหาการลงทุนในลักษณะของหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและยั่งยืน
“เงินทุนไม่ได้ขาด แต่อยู่ที่เรากล้าปรับโครงสร้างหรือไม่ หากรัฐเปิดระบบให้การเงินไร้ดอกเบี้ยเดินหน้าได้ เงินทุนจากต่างประเทศก็พร้อมเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศไทยทันที” นายพิเชษฐกล่าว
นายพิเชษฐกล่าวว่า ตลอดการลงพื้นที่ พรรควิชชั่นใหม่ได้พบปะประชาชนในหลายจุดย่อย ทั้งในชุมชน หมู่บ้าน และศูนย์ฝึกอาชีพ โดยแต่ละพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 200–300 คน พร้อมร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด รวมถึงการร่วมละหมาดกับประชาชนในพื้นที่ สะท้อนรูปแบบการสื่อสารนโยบายที่เน้นการเข้าถึงระดับฐานราก มากกว่าการจัดเวทีขนาดใหญ่
“แม้พรรควิชชั่นใหม่จะเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก แต่มีเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันผู้แทนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปิดพื้นที่ให้แนวคิด “การเงินไร้ดอกเบี้ย” ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจังในเวทีนิติบัญญัติ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนทั่วประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินเรื้อรัง”นายพิเชษฐกล่าว