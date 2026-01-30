ยกระดับความมั่นคงไซเบอร์สาธารณสุข โกโซเชียลจับมือพันธมิตรจัดอบรม GOSEC by CTMR

บริษัท โกโซเชียล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรม “ระบบเฝ้าระวังและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ (GOSEC by CTMR)” ระหว่างวันที่ 26–30 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานสาธารณสุขจาก 21 โรงพยาบาล เสริมความพร้อมในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนในยุคดิจิทัล
บริษัท โกโซเชียล จำกัดและบริษัท ยูไนเต็ด บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรม ระบบเฝ้าระวังและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ (GOSEC by CTMR) ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท เลขที่ 101010/231 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 21 โรงพยาบาล เพื่อยกระดับศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ (Workshop) จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ศ.ดร กฤษณ์ธนะทรรศน์ รัตนภูมิภักดี และ ศ.ดร ไพศาล มุณีสว่าง เป็นต้นบรรยายการใช้เครื่องมือและเทคนิคการวางแผนคิดอย่างเป็นระบบสำหรับการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงลึก Deep Admin for Gosec By CTMR และ Deep Learning for Gosec By CTMR รวมถึงหลักสูตร AI for Cybersecurity เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันจากพันธมิตรทางธุรกิจ (Partners Product) การให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบงาน การดำเนินงานของศูนย์ Service Support และศูนย์จัดฝึกอบรมสำหรับ Gosec By CTMR ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม (Q&A) เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเป็นรูปธรรม
คุณสกล ทองคำ ผู้บริหารบริษัท โกโซเชียล จำกัด กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล และเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างยั่งยืนในอนาคต