“เอกสิทธิ์“ นำทัพผู้สมัคร "ปวงชนไทย" พบชาวสีลม ชูนโยบายอัพเลเวลเศรษฐกิจ-อวสานหนี้-บัตรทองหมาแมว

“พรรคปวงชนไทย“ พบชาวสีลม “หน.เอกสิทธิ์“ นำทัพ ผู้สมัคร กทม. ชูนโยบายอัพเลเวลเศรษฐกิจ-อวสานหนี้-บัตรทองน้องหมาแมว-อัพสกิล AI อัพรายได้ทันที มั่นใจ ทำได้ล้านเปอร์เซ็นต์
วันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 17.00 น.ที่ลานพาร์คสีลม นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหมายเลข 23 นำทัพ รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อและผู้สมัคร สส.กทม. เปิดเวทีพบปะพูดคุยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รับฟังความคิดเห็นและร่วมสื่อสารนโยบายสำคัญของพรรค อาทิ นโยบายอัพสกิล อัพรายได้ทันที /เปลี่ยนหนี้เป็นคนหมุนSME อวสานวงจรหนี้/ บัตรทองเพื่อน้องหมาแมว ค่ารักษาพยาบาลลด 50% จัดคลินิกสัตวแพทย์ชุมชน ลดภาระผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมจัดฉีดวัคซีนและทำหมันฟรี /นโยบายเรียน AI ไม่จำกัดสร้างทักษะใหม่ที่ไทยต้องการ/ท่องเที่ยวไทยไม่มีวันตาย Wellness และ Longevity รวมถึงนโยบายรับมือภัยพิบัติ /ดูแลผู้สูงวัยเปลี่ยนภาระเป็นพลัง
หัวหน้าพรรคปวงชนไทย กล่าวว่า คนไทยควรมีส่วนในการกำหนดอนาคตประเทศไทย วันนี้ปัญหามีจำนวนมากทั้งปัญหาหนี้สิน ปัญหาประชาชนมีรายได้ไม่พอใช้ ค่าแรงไม่เพียงพอ ตนเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักการเมืองที่มาหาผลประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างงานกว่า 100,000 อัตราในนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คและอีกหลายเขตประกอบการ ปัจจุบันเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เข้าใจหัวอกแรงงานที่เป็นลูกจ้าง เข้าใจนายจ้าง และผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เราตั้งใจจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาความเป็นอยู่รายได้ให้ดียิ่งขึ้น จะสร้างรายได้และเพิ่มค่าจ้างตามความสามารถซึ่งจะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงปัญหาความเสี่ยงจาก โครงการก่อสร้างเมกะโปรเจคบนถนนเพราะมีความไม่ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา เช่นเหตุเครนถล่ม ถนนยุบ วันนี้พรรคปวงชนไทย มีนโยบายประกันอุบัติเหตุให้คนไทยตั้งแต่แรกเกิด
“ที่ผ่านมาเลือกพรรคเดิมก็ได้แบบเดิม วันนี้ถึงเวลาแล้ว ขอคนไทยให้โอกาสตัวเองเลือกพรรคใหม่พรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 มาแก้ปัญหาให้กับประเทศและพี่น้องประชาชนมั่นใจ ทำได้ทันที ทำเป็น ล้านเปอร์เซ็น” นายเอกสิทธิ์ ย้ำ
ทั้งนี้ ผู้สมัค รสส.กทม.พรรคปวงชนไทย 24 เขต ประกอบด้วย
เขต 1 ดร.วีรยุทธ ประกอบการ หมายเลข 10
เขต 2 นางสาววรสิริ สุพานิชวรภาชน์ (แพตตี้) หมายเลข 1
เขต 4 นายอิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ หมายเลข 7
เขต 5 นางสาวเฌอมินทร์ สถิตโอฬารโรจน์ หมายเลข 14
เขต 6 นางสาวจงชนก พัชรประภากร หมายเลข16
เขต 8 นางสาววีริสา ช่วงยรรยง หมายเลข 2
เขต 12 นายพุฒิพัฒน์ ธีรสกุลสิทธิ์ (เอ็ด) หมายเลข 10
เขต 13 นายธัญญะ เมษประสาท(ออม) หมายเลข 6
เขต 14 นางสาวชนิดาภา สนิมทอง หมายเลข 12
เขต 15 ดร.กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก (ดร.ออมสิน) หมายเลข 2
เขต 16 ว่าที่ ร.ต.รัชภูมิ ใบเรือ หมายเลข 15
เขต 17 นาย สุวโรจน์ กิจสมศักดิ์ หมายเลข 13
เขต 18 นายณรงค์ชัย อิสริยไชย หมายเลข 14
เขต 19 นายศรศักดิ์ สวนแก้ว (ศร) หมายเลข 7
เขต 20 นางเขมจิรา พชรจรวยพร หมายเลข 4
เขต 21 นายเกรียงไกร สาลีผล (แพท) หมายเลข 13
เขต 22 นายอธิป เพศยนาวิน (บอย) หมายเลข 2
เขต 23 ดร.พนิต นะวิโรจน์(หมิง) หมายเลข 2
เขต 24 ร.ต.อ.จักรกฤช ปิ่นกร หมายเลข 3
เขต26 นางสดใส โอมหานนท์ หมายเลข 2
เขต 27 นายกิตติคุณ เตชะพกาพงษ์ หมายเลข 6
เขต 28 นายไพฑูรย์ ลิขิตบรรจง หมายเลข 12
เขต 29 ดร.ธนพล ศรีสุด หมายเลข 15
เขต 30 นายกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์ หมายเลข 3