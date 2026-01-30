บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทยอยกลับไทย ก่อนกระจายส่งไปนับตามหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทยอยกลับไทยต่อเนื่อง ก่อน กกต.จัดส่งไปนับยังเขตเลือกตั้งต่างๆ ทั้ง 400 เขต
วันนี้(30ม.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำต่างประเทศทยอยจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนแล้วกลับ เพื่อกระจายไป 400 เขต โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ซึ่งรับผิดชอบจัดการเลือกตั้งและประชามตินอกราชอาณาจักรในประเทศเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก ได้แจ้งความคืบหน้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ได้นำส่งถุงเมล์ทางการฑูต 4 ถุง บรรจุซองบัตรเลือกตั้ง จำนวน 974 ซอง จัดส่งกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ ในวันที่ 30 มกราคม โดยจะถึงประเทศไทยในวัน เสาร์ที่ 31 มกราคมเวลา 06.10 น. โดยเมื่อถึงประเทศไทยแล้วจะมีผู้แทนจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือ ศปลน. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงาน กกต.มารอรับ เพื่อดำเนินการจัดส่งไปยังเขตเลือกตั้งต่างๆในประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน แจ้งว่าได้รับบัตรและคัดแยกซองเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณคูหาสถานเอกอัครราชทูต และทางไปรษณีย์รวมทั้งสิ้น 2,556 ซอง คิดเป็นร้อยละ 87 ของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น 2,972,937 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตได้เริ่มทยอยส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 มกราคม ส่วนบัตรออกเสียงประชามติจะเก็บรักษาไว้ เพื่อนับคะแนนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์เวลา 15.00 น.ตามเวลาของสวีเดน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้รับบัตรเลือกตั้งที่ลงทะเบียนเกือบครบถ้วนแล้ว เหลือบางส่วน โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งจัดส่งวันเลือกตั้งกลับมาภายในวันที่ 31 มกราคม เพื่อจะดำเนินการรวบรยมคัดแยกและจัดส่งกลับมาประเทศไทยเพื่อกระจายไปตามเขตเลือกตั้งต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ให้ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไว้ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ ได้นำถุงเมล์ทางการทูตพิเศษ 2 ถุง ที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง จำนวน 1,167 ซอง ซึ่งเป็นผู้มาลงคะแนนใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม โดยได้จัดส่งให้ผู้บริการขนส่ง ส่งกลับมายังประเทศไทยโดยสายการบิน EVA Air ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสคิปโฮล ( Schiphol) เมื่อวันที่ 29 มกราคม และจะถึงประเทศไทยในวันนี้ (30 ม.ค. ) เวลา 14.40 น. โดยจะมีผู้แทนจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงาน กกต.มารอรับถึงเร็วดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป