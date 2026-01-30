"พิพัฒน์" ปราศรัยมาราธอนที่สตูล 5 ชม. ชู "สตูลโมเดล" พลิกโฉมเมืองใต้

"พิพัฒน์" ชู "สตูลโมเดล" พลิกโฉมเมืองใต้ ปราศรัยมาราธอนร่วม 5 ชม. มั่นใจคนสตูลเทใจให้ภูมิใจไทย ยกจังหวัด
ค่ำวานนี้ (29 ม.ค 69) บรรยากาศเวทีปราศรัยพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนเนืองแน่นรอฟังวิสัยทัศน์จนจบงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นำทีมปราศรัยมาราธอนยาวนานเกือบ 5 ชั่วโมง ท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจล้นหลามจากพี่น้องชาวสตูลที่รอฟังจนวินาทีสุดท้าย สะท้อนความเชื่อมั่นและกระแสตอบรับที่เหนียวแน่นต่อพรรคภูมิใจไทย
เปิดวิสัยทัศน์ "สตูลโมเดล" พลิกโฉมเมืองใต้ สู่ระดับสากล
บนเวที นายพิพัฒน์พร้อมด้วยขุนพลพรรคภูมิใจไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสตูลอย่างรอบด้าน โดยเน้นการผสมผสานศักยภาพคนรุ่นใหม่กับประสบการณ์ของคนรุ่นเก๋า อย่าง"โกโต" พิบูลย์ รัชกิจประการ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ “โกแพร” วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (เขต 2 เบอร์ 4) ชูความสำเร็จโครงการยักษ์ใหญ่ที่รอคอยมานานอย่าง "สะพานสตูล-เปอร์ลิส" เชื่อมไทย-มาเลย์ ซึ่งผลการศึกษาเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเคาะบทสรุป 3 ก.พ. นี้ พร้อมดัน สนามบินสตูล และแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยระบบชลประทานครบวงจร มุ่งเป้าปั้นสตูลให้เจริญทัดเทียมภูเก็ต
พร้อมด้วย "ปีเตอร์" พีรพัฒน์ รัชกิจประการ เขต 1 เบอร์ 3 ผู้สมัคร ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ดีกรีนอก นำเสนอวิสัยทัศน์ "สตูล...ทันโลก" ชูการนำ AI เข้าสู่ระบบการศึกษาทุกโรงเรียน ใช้โมเดลสิงคโปร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปั้น "ท่าเรือตันหยงโป" ให้เป็นแลนด์มาร์คดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมือง พร้อมโชว์ผลงานจริงจากความสำเร็จของ "ตลาดแลจันทร์"
ส่วนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การปราศรัยของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ยังได้เปิดเผยแผนผลักดัน "นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล" ครบวงจร 5 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งออกสินค้าสู่ตะวันออกกลาง และโครงการ "โรงไฟฟ้าชุมชน" จากพืชพลังงาน เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้คนในพื้นที่ผนึกกำลัง "คนรุ่นใหม่-คนทำงานจริง" สู่เป้าหมายยกจังหวัด และกล่าวเพิ่มเติม ย้ำจุดยืนอย่างหนักแน่นว่า ถึงเวลาแล้วที่ภาคใต้ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังเสียที
"ผมยังยืนยันว่า พรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นพรรคของคนใต้ เป็นรัฐบาลและมีนายกรัฐมนตรีมาหลายสมัย แต่การพัฒนากลับไม่ทันเทียมภูมิภาคอื่น ผมจึงขอโอกาสนี้ เพื่อ 'ทวงคืน 30 ปีที่หายไป' ให้กับพี่น้องชาวใต้" นายพิพัฒน์ กล่าว
ด้าน นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นายศุภชัย ใจสมุทร และ นายชลัฐ รัชกิจประการ ร่วมเสริมทัพย้ำความมั่นใจว่า สตูลโชคดีที่มีทั้ง "โกโต" คนทำงานเก๋าประสบการณ์ และ "ปีเตอร์" และ “โกแพร” คนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์ไกล พร้อมด้วยแรงหนุนจากว่าที่นายกฯ "อนุทิน ชาญวีรกูล" ที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารและด้านความมั่นคงของชาติ
งานนี้ พรรคภูมิใจไทยแสดงความพร้อมเต็มที่ในการปักธงยกจังหวัด มั่นใจนโยบาย "พูดแล้วทำ พลัส" จะตอบโจทย์และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสตูลได้อย่างแท้จริง โดยขอเสียงสนับสนุนเลือกทั้งคนทั้งพรรค ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้