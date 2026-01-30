"เท้ง" โวผู้สมัคร สส.แพร่คุณสมบัติครบ ไม่กลัวตรวจสอบ ท้า "ชูวิทย์" เปิดมาอีก

"เท้ง" ย้อนไม่เลือกเราเทามาแน่ ปลุกกระแสคนไทยสู้กระสุนหมื่นล้านซื้อประเทศ ฝาก "ชูวิทย์" มีอะไรเปิดมาเลย อย่าแฉรายวัน ยันผู้สมัครแพร่คุณสมบัติปึ้ก ไม่กลัวตรวจสอบ จี้ กกต.เตรียมพร้อมรับมือเหตุปะทะชายแดน ห้ามเลือกตั้งสะดุด
วันที่ 30 ม.ค.2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ออกมาเปิดโปง ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ว่า ตัวคุณสมบัติของผู้สมัครที่จังหวัดแพร่ ได้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายแล้วว่าไม่มีการส่งผลอะไรที่จะขัดต่อคุณสมบัติการลงสมัคร สส. ตนไม่ขอขยายความเพิ่ม แต่อยากจะฝากถึงนายชูวิทย์ว่ามีข้อมูลอะไรก็เปิดเลย อย่ามาพูดรายวันแบบนี้ ที่ผ่านมาพรรคประชาชนเราแสดงออกโดยตลอด ว่าถ้าเจอข้อมูลข้อเท็จจริงเราพร้อมจัดการทันที เพราะฉะนั้น ไม่ได้คิดว่ามีผลกระทบอะไรต่อการหาเสียง
เมื่อถามว่ามีโอกาสจะฟ้องกลับหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ก็รอข้อมูลที่เขาเปิด ตอนนี้ยังไม่เปิดข้อมูล
เมื่อถามว่าช่วงโค้งสุดท้ายมีกระแสเรื่องกระสุนการเมือง มีข่าวจากผู้ว่าแบงก์ชาติเกี่ยวกับการถอนเงิน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจการเลือกตั้งครั้งนี้ เราพบว่ามีจำนวนยอดเงินในการเอาไปซื้อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าลองคำนวณออกมา คูณต่อจำนวนเขต 400 เขตพบว่าเงินแค่หลักหมื่นล้านบาท สามารถซื้อประเทศได้แล้ว
“เราเห็นว่าในเรื่องของทุนเทาจริงๆ โอ้โฮ น่าจะเป็นหลักหลายแสนล้านทั่วโลก ไม่รู้มูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ที่ไหลทะลักเข้ามาสู่ในประเทศไทยในปัจจุบันด้วย แล้วเราก็รู้ว่าเงินทุนเทาตอนนี้มีส่วนที่จะพัวพันกับการเมืองไทย เพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่น่ากังวล ถ้าคนไทยทุกคนไม่อยากเห็นสีเทาเข้ามาครอบครอง ยึดประเทศ โดยเฉพาะเข้ามายึดกลุ่มรัฐสภา ที่เป็นศูนย์รวมอำนาจของประชาชน ครั้งนี้อย่ากาให้กับคนที่มาซื้อเสียงในหมู่บ้าน ในชุมชนของคุณ แล้วถ้าอยากได้การเมืองที่ดีกว่าก็เลือกพรรคประชาชน” นายณัฐพงษ์ กล่าว
ส่วนโค้งสุดท้ายมีความกังวลเรื่องชายแดนจะปะทุขึ้นมาอีกรอบหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญตอนนี้อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เราไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุปะทะจะเกิดขึ้นเมื่อใด ตนเชื่อว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นจุดเริ่มต้นก่อนอยู่แล้ว อยู่ที่ฝั่งกัมพูชา เพราะฉะนั้น วิธีในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้การเลือกตั้งไม่สะดุดก็คือ กกต. ถึงแม้จะมีความขัดแย้งต้องอพยพไปที่ศูนย์อพยพ แต่ กกต. สามารถจัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมที่ศูนย์อพยพได้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพราะฉะนั้น ถ้าสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก่อนจะถึงวันที่มีเหตุขัดแย้งเพิ่มขึ้น คือการที่ กกต.ต้องเตรียมตัวอย่างดีที่สุด
เมื่อถามว่าอีกฝั่งจะปลูกกระแสชาตินิยมหรือไม่เรื่องกระแสชาตินิยม นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าประชาชนที่ติดตามกันดีเบตมาทุกเวที ได้เห็นจุดยืนมาแต่ละพรรค คงไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบอะไรในภาพรวมในเรื่องคะแนนความนิยมหรือจุดยืนทางการเมือง แต่สิ่งที่ตนกังวลมากกว่าช่วงเวลาไม่ถึง 10 วันที่เหลือ คือการเลือกตั้งจัดดำเนินการได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ถ้า กกต.เตรียมการตั้งแต่วันนี้ สามารถทำได้
เมื่อถามว่าอีกฝั่งหนึ่งใช้แคมเปญ ไม่เลือกเราเขามาแน่ นายณัฐพงษ์ ย้อนทันทีว่า ถ้าไม่เลือกเรา ไม่เลือกพรรคประชาชน เทามาแน่นอน