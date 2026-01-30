“เท้ง” เปิดคาราวานหาเสียง 8 สาย 77 จังหวัด วอนกาพรรคส้ม 2 ใบเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

“เท้ง” นำเปิดคาราวาน 8 สาย 77 จังหวัดทั่วประเทศ ลั่นไม่ประมาทคะแนนโพลนำ ชวนประชาชนถ้าเห็นด้วยต้องกาให้ 2 ใบ แบ่งครึ่งใจเหมือนปี 66 ไม่เพียงพอ ไม่เช่นนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้
วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 07.30 น. ที่ลานกินซ่า อ.รังสิต จ.ปทุมธานี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตอนหนึ่งว่า หากเราดูการเลือกตั้งที่ผ่านๆ มา การลงคะแนนแบบแบ่งเขตใช้คะแนนเสียงประมาณ 3-4 หมื่นคะแนนก็สามารถชนะเลือกตั้งได้ สส. 1 คน หากเป็นแบบบัญชีรายชื่ออาจจะต้องใช้คะแนนเสียงถึง 3-4 แสนคะแนนต่อ สส. 1 คน เท่ากับว่า สส.แบบแบ่งเขตมีน้ำหนักมากกว่าบัญชีรายชื่อถึง 10 เท่า เพราะฉะนั้นใครที่เห็นด้วยกับนโยบายของอดีตพรรคก้าวไกลและแบ่งครึ่งใจกาบัญชีรายชื่อแค่ 1 ใบ อาจจะไม่เพียงพอในการตั้งรัฐบาลประชาชน ดังนั้น เราจึงแบ่งคาราวานรถแห่ 8 สาย 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบอกกับประชาชนว่าถ้าเห็นด้วยกับพรรคประชาชน ต้องกาให้พรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ ไม่เช่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
“มองไปในมุมบวก แต่อย่างไรก็ตามทุกวินาทีก่อนเข้าคูหาเราไม่ประมาท ผลโพลความนิยมนำ ผมเชื่อว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมายในทุกเขต ตอนนี้โจทย์ของเราคือต้องมี สส.ให้มากที่สุด ทุกเก้าอี้ในสภาหมายถึงความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในการตั้งรัฐบาล” หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าว
ทางด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน กล่าวบนรถแห่ก่อนออกเดินทางว่า รถคาราวานสาย “ลูกน้ำเค็ม” มีแผนการเดินทางไปหาเสียงในเส้นทางภาคตะวันออก ซึ่งจะเดินทางผ่านทั้งสิ้น 47 เขต โดยทางพรรคประชาชนมุ่งหวังว่าจะสามารถรักษาเขตเดิมได้ครบทุกเขต และเพิ่มเติมเขตใหม่ให้ได้มากที่สุด
โดยกำหนดการของเส้นทางรถแห่ 8 สาย 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการทั้งหมด และติดตามพิกัดขบวนรถแห่คาราวานแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://election69.peoplesparty.or.th/