“อนุทิน” บุกเพชรบูรณ์ มั่นใจกระแสดี ลั่นภูมิใจไทยไม่ซื้อเสียง ตั้งเป้า สส.สูงสุด

“อนุทิน” เยือน เพชรบูรณ์ บอกกระแสตอบรับดี - รับ ตั้งเป้าเก้าอี้ สส.สูงสุด แต่ไม่ก้าวล่วงการตัดสินใจประชาชน - ลั่น หากซื้อเสียงได้ หัวหน้าพรรคคงไม่ต้องตระเวนหาเสียง - มอง อภิสิทธิ์ หาเสียงซ้ำที่ตนเอง ทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเสนอมากขึ้น
วันที่ (29 ม.ค.69)ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับจากการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า มีประชาชนชาวเพชรบูรณ์มาให้การต้อนรับเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่ฟังปราศรัย แต่การลงเดินถนนและตลาด ในเขตอำเภอหล่มสัก ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากจากชาวเพชรบูรณ์
เมื่อถามว่ากระแสแบบนี้มองว่าคะแนนเสียง สส.ปาร์ตี้ลิสต์ จะได้เยอะหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนมีความคาดหวังสูงสุดเสมอ แต่จะไม่ก้าวล่วงอำนาจการตัดสินใจของประชาชน หวังว่าสิ่งที่เรานำเสนอในเชิงนโยบาย คุณคุณภาพของผู้สมัครเป็นผู้แทนของพรรคภูมิใจไทย คือจุดที่จะทำให้ประชาชนมอบความไว้วางใจให้กับพรรคภูมิใจไทยในการบริหารประเทศ
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้กดเงินสดรวมกว่า 450 ล้านบาท นายอนุทิน ตอบว่า ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานให้ทราบแล้วว่าหากมีธุรกรรมที่ผิดปกติ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษและดำเนินการแจ้งให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปอง (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทราบต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า การซื้อเสียง หรือกดเงินสดมากขนาดนี้ บุคคลในพรรคภูมิใจไทยไม่ทำใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่เคยเห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในพรรค หากผู้สมัครในพื้นที่ซื้อเสียงได้ หัวหน้าพรรคคงไม่ต้องมาตระเวนหาเสียงแต่ละจังหวัดทุกวันแบบนี้
ส่วนการที่แต่ละพรรคการเมืองปราศรัยสาดโคลนใส่กัน หากถึงคราวต้องจัดตั้งรัฐบาลจะจับมือกันได้หรือไม่ นายอนุทิน เผยว่า คนไม่เคยด่าทอหรือสัตว์คนใคร ส่วนจะจับมือได้หรือไม่ได้ต้องไปถามคนที่ด่า
เมื่อถามว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หาเสียงตามหลังทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรืออยุธยา พรรคภูมิใจไทยจะมีกลยุทธ์แก้เกมอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ ประชาชนควรรับรู้รับฟังรับทราบข้อเสนอของแต่ละพรรคการเมือง ก็แสดงว่าหัวหน้าทุกพรรคการเมือง ให้ความสำคัญและให้เกียรติประชาชนในการลงไปพื้นที่ด้วยตนเอง
เมื่อถามย้ำว่า เจอเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ใจแป้วหรือไม่ นายอนุทิน รีบตอบกลับว่า มีแต่พี่แป๋ว พร้อมดึง นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ผู้สมัคร สส.เพชรบูรณ์ ภรรยาของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ มาร่วมวงสัมภาษณ์