"แสวง" แจงบทบาทโฆษก กกต. เตือนคลิปผิดกฎหมายเลือกตั้งโทษหนักถึงเพิกถอนสิทธิ

"แสวง" ตอบคำถาม ออกสื่อบ่อยเพราะเป็นโฆษกของ กกต. ทำงานตามที่ได้นับมอบหมาย ส่วนไม่พบ กกต.จ้อสื่อ เหตุรัฐธรรมนูญ 60 ให้ทำงานเป็นบอร์ด ประชุมวันละ 50 วาระ -ลงพื้นที่รับฟัง กกต.จังหวัด แจงหากพบคลิปผิดกม.เลือกตั้ง - ปชม.ประสานเจ้าตัวลบก่อน เตือนมีโทษจำ-ปรับ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
วันที่ (29 ม.ค.69) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของ กกต. และขั้นตอนการดำเนินคดีกับข้อความที่เป็นเท็จที่อาจผิดกฎหมายเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
นายแสวง ได้พูดถึงบทบาทของ กกต.ซึ่งมีคำถามอยู่เสมอว่าไม่ค่อยเห็น กกต.ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชน โดยส่วนมากจะเป็นประธานกกต. และเลขา กกต. ซึ่งมีความแตกต่างจาก กกต.ชุดก่อนหน้า ซึ่งได้ตอบคำถามดังกล่าวไปหลายครั้งพอสมควร
พร้อมระบุว่าบทบาทของ กกต.ชุดปัจจุบันแตกต่างจากชุดก่อนๆ เนื่องจากกฎหมายเปลี่ยนไป โดยรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 กำหนดให้อำนาจ กกต.ในการบริหารงานต่างๆ อาทิ กำกับดูแลด้านสืบสวน กำกับดูแลด้านเลือกตั้ง กำกับดูแลด้านพรรคการเมือง กำกับดูแลด้านการมีส่วนร่วม หรือกำกับดูแลด้านบริหารกลาง ตามมติที่แบ่งหน้าที่กันทำ แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้ กกต. เป็นเพียงบอร์ด การทำงานจึงเป็นรูปของคณะกรรมการ ต้องมีมติหรือใช้มติในการทำงานในแต่ละเรื่อง ไม่อาจลงมากำกับกิจการด้านต่างๆ ได้เหมือนแต่เดิม
นายแสวง ระบุว่า กกต. จะมีการประชุมสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 วัน เป็นอย่างน้อย โดยในแต่ละวันมีวาระการประชุมงายด้านต่างๆ ครบทุกด้าน และมีวาาะการประชุมไม่น้อยกว่า 50 วาระ บางครั้งก็เกิน 100 หรือถึง 200 วาระ เมื่อมีมติ สำนักงาน กกต.ก็จะนำมาปฎิบัติต่อไป
นอกจากนี้ กกต.ยังมีงานพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังความคิดเห็นจากสำนักงาน กกต.จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง นอกจากวันประชุม
ส่วนการที่เห็นเลขา กกต. ปรากฎผ่านสื่อมาก เป็นเพราะทำหน้าทีาโฆษกของ กกต. เป็นการปฎิบัติงานตามที่ กกต.มอบหมาย
นายแสวง ยังกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการกับข้อความเท็จ ที่อาจผิดกฎหมายเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ว่าข้อความที่คณะ E-War Room มีมติเห็นว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ อันเป็นเท็จ ลำดับแรกจะแจ้งไปยังเจ้าตัวให้ทำการลบ "คลิป" พร้อมทั้งแจ้งกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม หรือ ดีอี ให้ลบคลิปอีกทางหนึ่งด้วย และจะส่งให้ "พนักงานสืบสวนสอบสวนของ กกต" ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด รับทำเป็นสำนวนเป็นกรณี "ความปรากฏ" ในข้อกล่าวหาที่ทำให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติมิได้เป็นเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งมีทั้งโทษอาญา คือ ทั้งโทษจำ และปรับ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งด้วย จึงขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล เพื่อสร้างบรรยากาศในการแข่งขันที่ดี