“ธนกร” ย้ำควรเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์ ดัน "อนุทิน" นั่งนายก เลือกภูมิใจไทยทั้งคนและพรรค

“ธนกร” ย้ำ “ภูมิใจไทย” เดินหน้าหาเสียงเต็มที่ ชี้เลือกตั้งต้องเลือกด้วยยุทธศาสตร์ วอนอยากเห็น “อนุทิน” เป็นนายกฯ ต่อ ต้องกล้าเลือกให้ชัดทั้งคนและพรรค
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ยังคงยึดแนวทางการเมืองสร้างสรรค์ ไม่เน้นการโจมตีหรือด้อยค่าพรรคการเมืองอื่น แต่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อเท็จจริงและนโยบายกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมา
นายธนกร กล่าวต่อว่า พรรคภูมิใจไทยเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองต่างมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน แม้อาจมีบางพรรคที่ขับเคลื่อนนโยบายไปเพื่อเป้าหมายเฉพาะกลุ่มมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมก็ตาม แต่สุดท้ายแล้ว ผลการเลือกตั้งจะตัดสินจากความเชื่อมั่นของประชาชนว่า พรรคใดจริงใจและทำงานได้จริง
นายธนกร กล่าวอีกว่า เราไม่จำเป็นต้องเดินตามแนวทางของพรรคอื่น เพราะภูมิใจไทยมีจุดยืนและแนวทางของเราเอง สิ่งสำคัญที่สุดคือ พรรคไหนจริงใจกับประชาชนมากที่สุด พรรคนั้นย่อมได้รับโอกาสจากประชาชนให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนต้องเลือกด้วยยุทธศาสตร์ และไม่ควรปล่อยให้ความลังเลเปิดทางให้กลุ่มหรือบุคคลที่ไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหาประชาชนกลับเข้าสภาฯ
“ถ้าประชาชนอยากเห็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ต้องกล้าเลือกให้ชัด เลือกภูมิใจไทยทั้งคนและพรรคไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออนาคตของประเทศไทย” นายธนกรกล่าว