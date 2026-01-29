“จตุพร” นำทัพ “โอกาสใหม่” ปราศรัยใหญ่ร่มเกล้า ประกาศ “รื้อประกันสังคมทั้งระบบ” ชูโมเดลใหม่ “โปร่งใส-ตรวจสอบได้”

วันนี้(29 ม.ค.)นายจตุพร บุรุษพัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงบริเวณสวนสุขภาพร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยชูนโยบายครอบคลุมทุกมิติ ทั้งรัฐสวัสดิการ การแก้ไขปัญหาคมนาคม เศรษฐกิจ ปัญหาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะให้กับชาวมุสลิม
โอกาสนี้ นายจตุพร ได้แสดงจุดยืนชัดเจนต่อประเด็นร้อนเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองของสังคม โดยยืนยันว่า การปรัรบโครงสร้างหรือแนวทางใดๆ ต้องยึดประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก ไม่ใช่การเพิ่มภาระให้กับประชาชนผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากระบบประกันตนเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นอิสระจากระบบราชการรวมศูนย์ เพื่อให้ประกันสังคมตอบโจทย์คนทำงานอย่างแท้จริง
“หากจะมีการปรับเพิ่มเงินสมทบหรือปรับโครงสร้างใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน ไม่ใช่เพิ่มภาระให้ประชาชนแบกรับเพียงฝ่ายเดียว พรรคโอกาสใหม่พร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบ และผลักดันให้ประกันสังคมเป็นหลักประกันชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง ตั้งแต่โครงสร้างการบริหาร การลงทุนกองทุนฯ ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน” นายจตุพร กล่าวและว่า โอกาสใหม่เป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีความพร้อมและจริงใจที่สุดในการปฏิรูประบบ “ประกันสังคม”
หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ เชื่อมั่นว่า “เสียงของประชาชนคือโอกาสเปลี่ยนประเทศ” พร้อมเชิญชวนประชาชนก้าวข้ามการเมืองแบบเก่า เลือกการเมืองที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยขอแรงสนับสนุนจากประชาชนให้เลือกผู้สมัคร สส. และพรรคโอกาสใหม่ เบอร์ 44 เพื่อร่วมกันสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคน