“ชลประทาน” เดินหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านปากช่อง เสริมความมั่นคงลุ่มน้ำป่าสัก ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม

กรมชลประทาน พัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านปากช่อง เสริมความมั่นคงน้ำลุ่มน้ำป่าสัก รองรับแก้ปัญหาน้ำท่วม–น้ำแล้ง หนุนภาคเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ย้ำทำ EIA รอบด้าน ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปากช่อง จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก รองรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความจุเก็บกักน้ำประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรด้านท้ายอ่างในเขตตำบลปากช่องและตำบลบ้านหวาย รวมประมาณ 22,900 ไร่ และยังสามารถส่งน้ำเสริมให้พื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ในเขตตำบลปากดุก ได้อีกประมาณ 3,800 ไร่ ผ่านระบบท่อส่งน้ำอาศัยแรงโน้มถ่วง
ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชั้นคุณภาพที่ 1 กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างละเอียด รอบด้าน และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์ และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูงสุด คาดว่าการจัดทำรายงานจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ก่อนเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนต่อไป
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปากช่อง นับเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตร สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
กรมชลประทาน ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน