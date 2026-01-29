“เจนวิทย์ “ เบอร์4 หาเสียงวังทอง ชูนโยบายเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร ดันราคาพืชผล–ประกันกำไร 30%

โค้งสุดท้ายพิษณุโลก “เจนวิทย์” เบอร์ 4 ลุยวังทอง ชูนโยบายเพิ่มเงินเกษตรกร ดันราคาพืชผล–ประกันกำไร 30% พร้อมแจกคูปองปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ลดต้นทุน
ย้ำ “เพื่อไทยทำได้” เลือก พรรคเบอร์ 9
วันนี้( 29 ม.ค. 69) นาย เจนวิทย์ จันทรา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่อำเภอวังทอง เปิดเวทีปราศรัยย่อยหลายจุด เพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ในบริเวณวัดและชุมชนในต.แก่งโสภา อ.วังทอง อาทิ วัดปอยศรัทธาธรรม วัดปากยาง และวัดโสภาราม โดยมีนาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช แกนนำพรรคเพื่อไทย เดินทางมาให้กำลังใจและขึ้นเวทีปราศรัย พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก
นายเสริมศักดิ์กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีผลงานเป็นรูปธรรม และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริง การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องเลือกพรรคที่มีประสบการณ์และศักยภาพในการบริหารประเทศ พร้อมย้ำผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของพรรค เพื่อไทยอย่างจริงจัง พร้อมขอให้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งสองใบ ได้แก่ บัตรเลือกพรรคเบอร์ 9 และบัตรเลือกเขต เบอร์ 4 นายเจนวิทย์ จันทรา
ด้านนายเจนวิทย์ กล่าวว่าในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในเขต 3 อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และมุ่งเน้นนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
“หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะผลักดันการยกระดับราคาสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ราคา 15,000 บาทต่อตัน ข้าวขาวและข้าวเหนียว ราคา 10,000 บาทต่อตัน ยางพารา ราคา 70 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพด ราคา 7.25 บาทต่อกิโลกรัม และมันสำปะหลัง ราคา 3 บาทต่อกิโลกรัม”
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% โดยรัฐช่วยประกันราคาพืชหลัก ควบคู่กับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่านคูปองดิจิทัล ทั้งคูปองซื้อปุ๋ยตามสูตรที่เหมาะสมไม่เกิน 250 กิโลกรัมต่อราย และคูปองซื้อเมล็ดพันธุ์หรือกล้าพันธุ์คุณภาพไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อราย เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้เกษตรกร
“ขอให้พี่น้องเขต 3 มอบโอกาสให้พรรคเพื่อไทยทั้งสองใบเลือกพรรคเบอร์ 9 และเลือกผู้สมัครเขตเบอร์ 4 เพื่อให้ผมได้เข้าไปทำงานในสภาฯ เป็นปากเป็นเสียง แก้ไขปัญหา และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่” นายเจนวิทย์ กล่าว
ภายหลังการปราศรัย ประชาชนในพื้นที่ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายผู้สูงอายุ ซึ่งนายเจนวิทย์ได้ชี้แจงอย่างละเอียดจนเกิดความพึงพอใจ ก่อนร่วมถ่ายภาพกับชาวบ้านที่ชู 4 นิ้ว ตามหมายเลขผู้สมัครเพื่อแสดงการสนับสนุน