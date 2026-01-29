“ไอซ์” แซะ “ชูวิทย์” รอดตายมะเร็งก็ใช้ชีวิตมีประโยชน์บ้าง ท้าเปิดหลักฐานจะได้เอาเทาเลวออก เชื่อทำเพื่อ ภท.

“รักชนก” ฝาก “ชูวิทย์” ดีใจด้วย หายมะเร็ง กลับมาจากความตายได้ บอกอยากให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข-เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะบ้าง ท้าเปิดหลักฐาน อย่าแค่ขู่ ลั่น คนเทาๆ เลวๆ ชั่วๆ ก็อยากเอาออก เชื่อ ออกมาโพสต์รายวัน-แถลงจ้อสื่อ เพราะหาเสียงให้ “ภูมิใจไทย”
วันนี้ (29 ม.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ออกมาแถลงข่าวและโพสต์โจมตีพรรคประชาชน โดยเชิดชู น.ส.รักชนก เป็นวีรสตรีประกันสังคม ว่า จริงๆ แล้ว พรรคประชาชนไม่ได้เชิดชูตนเป็นวีรสตรีอะไร และไม่ได้ใช้งานตนหนัก คำพูดที่มีคนเชิดชูมาเป็นคำพูดที่มาจากประชาชนทั้งนั้น ตนไม่ได้มองว่าพรรคใช้งานหนักคนเดียว พรรคประชาชนพยายามถึงที่สุดทุ่มเทแรงใจแรงกายของตัวเอง เพื่อที่จะทำให้พวกเราชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนที่มากที่สุด ดังนั้น เป็นความต้องการส่วนตัวของเราด้วย พรรคประชาชนไม่ได้มาจิกหัวใช้อะไร เราอยากจะชนะเลือกตั้งก็เลยใส่แรงเต็มที่
“สิ่งที่คุณชูวิทย์วิพากษ์วิจารณ์มาเอาแบบนี้แล้วกัน ถ้าใครไม่อยากอ่านก็กด Unfollow คุณชูวิทย์ แล้วกดเลิกติดตาม ไม่ต้องไปอ่านพูดตรงๆ เราก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์กับคุณชูวิทย์รุนแรงมาก แต่มันก็มีเส้นอยู่ว่าจะถึงจุดไหน แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเส้นนั้น ก็ขอวิพากษ์วิจารณ์ประมาณนี้” น.ส.รักชนก กล่าว
เมื่อถามว่า นายชูวิทย์ ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหากพรรคประชาชนโจมตีให้ร้ายคนอื่นเป็นสีเทา จะออกมาแฉอีกเป็นคลิปเสียง น.ส.รักชนก กล่าวว่า “เออดี เอามาเปิดเลย คนเทาๆ คนเลวๆ คนชั่วๆ เราเองก็ไม่อยากให้อยู่ในพรรคต่อไปเหมือนกัน ถ้ามีหลักฐานไม่ต้องขู่ เปิดมาเลย อยากรู้เหมือนกันว่าใคร จะได้เอาออก”
เมื่อถามว่า การที่นายชูวิทย์ออกมากระทบกับพรรคประชาชนมากน้อยแค่ไหน น.ส.รักชนก กล่าวว่า ต้องถามประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ แต่เราคิดว่าประชาชนดูออกว่าอะไรเป็นอะไร การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว นายชูวิทย์มาช่วยเราหาเสียงต่อต้านพรรคภูมิใจไทย ไม่เอาเรื่องกัญชา แต่รอบนี้ก็ยังบอกว่าเกลียดพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิม แต่ออกมาด่าทอพรรคส้มทุกวันๆ ถามหน่อยว่าตอนนี้แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีกี่พรรคที่สามารถเป็นได้ มันก็มีแค่ 2 พรรคเท่านั้นแหละ คือ พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย การกระทำของนายชูวิทย์แบบนี้คือการหาเสียงทางอ้อมให้พรรคภูมิใจไทยนั่นแหละ และสิ่งที่นายชูวิทย์ยืนยันกับการกระทำมันสอดคล้องกันหรือไม่ตนคิดว่าประชาชนตัดสินเองได้
เมื่อถามว่า เตรียมรับมือไว้หรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า “เปิดมาเลย อยากเปิด เปิดเลย เอาเลย เอาช่วงนี้แหละ ตอนที่กระแสกำลังพุ่ง พิธากำลังกลับมา อยากทำอะไรทำ”
“ฝากบอกคุณชูวิทย์ว่าดีใจด้วยที่สามารถหายจากมะเร็งและกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้อยากให้คุณชูวิทย์ใช้ช่วงชีวิตที่กลับมาจากความตายได้ อยากให้ใช้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์สาธารณะ” น.ส.รักชนก กล่าว