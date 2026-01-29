งานเข้าเพื่อไทย! “ยศชนัน” ยกขบวนเดินสายภาคเหนือเปิดเวทีปราศรัยโค้งสุดท้าย เจอวิจารณ์ยับกระทบงานกีฬาเยาวชนเมืองแพร่

“เพื่อไทย” ระดมแกนนำใหญ่ลุยภาคเหนือ 7 จังหวัด ช่วยผู้สมัครหาเสียง น่าน–แพร่คึกคัก จัดเวทีปราศรัยแทรกคิว ชนงานกีฬาเยาวชน ขบวนหาเสียงทำจราจรติดขัด -ชาวบ้าน นักกีฬาเดือดร้อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 29–31 มกราคม 2569 ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ มีกำหนดลงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
โดยช่วงเช้าวันนี้ (29 ม.ค. 2569) นายยศชนันลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ช่วยผู้สมัคร สส. ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย นายทรงยศ รามสูต ผู้สมัคร สส. เขต 1, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้สมัคร สส. เขต 2 และนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ผู้สมัคร สส. เขต 3 โดยได้พบปะประชาชนและปราศรัยหาเสียงในพื้นที่ตำบลหนองน้ำครก และตำบลม่วงตึ๊ด
จากนั้นในช่วงเที่ยงนายยศชนัน พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย เดินทางต่อไปยังสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อช่วยผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทยในจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย นางภูวษา สินธุวงศ์ ผู้สมัคร สส. เขต 1, นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ผู้สมัคร สส. เขต 2 และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ผู้สมัคร สส. เขต 3 โดยมีการพบปะประชาชนและขึ้นเวทีปราศรัยในพื้นที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีนักกีฬาเยาวชนจากหลายจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ปกครองที่เดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ขบวนของนายยศชนันและแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อปราศรัย ส่งผลให้การจราจรบริเวณโดยรอบติดขัดเป็นแนวยาว ทำให้นักกีฬาเยาวชนบางส่วนไม่สามารถโดยสารรถเข้าไปถึงสนามแข่งขันได้ ต้องลงจากรถและเดินเท้าเข้าไปภายในสนามแทน
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ ถึงการบริหารจัดการคิวปราศรัยของพรรคเพื่อไทย โดยมีข้อสังเกตว่า การแจ้งคิวปราศรัยมีการแทรกเข้ามาในภายหลัง จนส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ตามที่ปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าว