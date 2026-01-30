สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. ที่ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้าไว้แล้ว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ อย่าลืม!ตรวจสอบสิทธิและเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง โดยตรวจสอบรายชื่อหน่วยเลือกตั้ง และ เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม โดย กทม. เปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชน (กรณีพิเศษ) เวลา 08.00–17.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และ วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ให้แจ้งเหตุ “ไม่อาจไปใช้สิทธิ” ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ / สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง หรือ ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์สำนักทะเบียนกลาง หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444