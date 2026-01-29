กกต.เตือนห้ามหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า และหาเสียงใกล้คูหาอาทิตย์นี้ งดจำหน่ายจ่ายแจกสุรา

กกต.เตือนผู้สมัคร-พรรคการเมือง ห้ามหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า และหาเสียงใกล้หน่วยเลือกตั้งกลาง ที่จะมีการเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้าในวันอาทิตย์นี้ รวมทั้งห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราในวันดังกล่าว
วันนี้ (29 ม.ค.) สำนักงาน กกต.จัดทำแนวทางเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สส.ในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์นี้ (1 ก.พ.) ซึ่งห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้ใดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 18.00 นาฬิกา ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 นาฬิกา ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่าย แจก จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตามมาตรา 147 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.
และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ใด แจกเอกสาร วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ใช้พาหนะ ที่ติดป้ายหาเสียง เครื่องขยายเสียง เพื่อช่วยในการหาเสียง จัดเวทีหาเสียง ณ สถานที่เลือกตั้งกลางหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อ 5 ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส ส. ที่เลือกตั้งกลาง ในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง