“ยศชนัน” ไหว้พระธาตุแช่แห้ง อู้คำเมืองเล็งสร้างเมืองน่านเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว ดันรถไฟรางคู่แพร่-น่าน-พะเยา

“ยศชนัน” นำทีมเพื่อไทย ลุยเมืองน่าน ไหว้พระธาตุแช่แห้ง ด้านรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน อวยพรขอให้ประสบความสำเร็จ ก่อนพบปะประชาชน อู้คำเมือง เล็งสร้างเมืองน่านเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ดันรถไฟรางคู่แพร่-น่าน-พะเยา หนุนเกษตรกรมียางพารา รวม 1 ล้านไร่
วันที่ 29 ม.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และคณะ เดินสายพบปะประชาชน และเปิดเวทีปราศรัยต่อเนื่องไปที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2569
โดยเริ่มต้นจังหวัดแรกที่จังหวัดน่าน ซึ่งทันทีที่นายยศชนัน ถึงได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองน่าน พร้อมด้วย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้สมัคร สส. น่าน เขต 2 เพื่อสักการะไหว้พระขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล พร้อมสนทนาธรรมกับ พระราชนันทวัชรบัณฑิต (ธรรวัตร จรณธมฺโม) รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ที่ได้มอบองค์พระธาตุแช่แห้ง (จำลอง) และพรมน้ำมนต์ พร้อมอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จ เพราะเห็นว่ามีภารกิจค่อนข้างเยอะ และเพื่อให้ได้เดินทางมายังน่านได้สะดวก
ช่วงหนึ่ง นายแพทย์ชลน่าน ได้สอบถามพระราชนันทวัชรบัณฑิต ว่า โหวงเฮ้งนายยศชนันเป็นอย่างไรบ้าง พอเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ ซึ่งรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน กล่าวตอบว่า ประสบความสำเร็จนะ บุญรักษา และยินดีที่ได้พบ นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า หากนายยศชนันได้เป็นนายกรัฐมนตรี เดี๋ยวจะให้กลับมาไหว้อีก ทำให้ นายยศชนัน กล่าวว่า “แน่นอนครับ”
จากนั้น นายยศชนัน ได้เดินทางต่อไปพบปะประชาชนและปราศรัย ณ หนองน้ำครก ต.ม่วงตึ๊ด อ.เมือง จ.น่าน เพื่อช่วย นายทรงยศ รามสูต ผู้สมัคร สส. น่าน เขต 1 เบอร์ 7, นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้สมัคร สส. น่าน เขต 2 เบอร์ 5 และ นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ผู้สมัคร สส. จังหวัดน่าน เขต 3 เบอร์ 9 หาเสียง ที่มีประชาชนรอต้อนรับ รุมขอถ่ายรูป หอมแก้ม มอบดอกไม้ พวงมาลัยดอกดาวเรือง พวงมาลัยแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม พวงมาลัยข้าวโพดฝัก พวงมาลัยมะขาม พวงมาลัยขาไก่ ไข่ผำ
นายยศชนัน ได้กล่าวปราศรัยเป็นภาษาเหนือ ว่า วันนี้ “เชน” มาหาพ่อแม่พี่น้องเมืองน่านแล้วเน้อ แต่เข้าไปคนเดียวไม่ได้ ขอน่านทั้ง 3 เขต วันนี้มาเมืองเหนือ เพื่อประกาศศักดา ว่า ภาคเหนือเพื่อไทยแดงทั้งแผ่นดิน ซึ่งจังหวัดน่าน เป็นเมืองแห่งความสุข เมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองแห่งธรรมชาติเมืองแห่งเกษตรมั่นคง และเมืองแห่งความยั่งยืน ดังนั้น พร้อมสานต่อต้องทำให้เมือน่านน่าอยู่ที่สุด และเรื่องเงินทอง ปากท้อง เป็นสิ่งสำคัญ แต่หากทุกคนมีคุณภาพชีวิตจะดีกว่า โดยต้องไม่มีพันธนาการอะไร วันนี้ประเทศเศรษฐกิจไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 การท่องเที่ยวซบเซา ซึ่งพรรคเพื่อไทยเข้าใจประชาชน หากเข้าไปเป็นรัฐบาลจะเริ่มทันที แก้หนี้ทั้งระบบ พักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปี ซึ่งตอนนี้เริ่มมีความหวัง ความฝันแล้ว ซึ่งตนเองจะนำธงเปลี่ยนความหวัง ความฝันให้เป็นความจริง 8 กุมภาพันธ์นี้
ขณะที่เกษตรกร คือ คนสำคัญ และยาง เป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองน่าน เราจะสนับสนุนการประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% สนับสนุนยางพาราอย่างน้อยต้องมีทั้งหมด 1 ล้านไร่ และจะพัฒนาสนามบินน่าน จะสนับสนุนมีรถไฟรางคู่ผ่านน่านแพร่-น่าน-พะเยา เพื่อให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ซึ่งน่านเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจากไทยไปลาว และจะช่วยขยายสินค้าโอทอปไปให้ไกล วันนี้นักวิทยาศาสตร์ จึงไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องมือการเกษตร เราพร้อมดูแล รวมถึงแก้ไขระบบน้ำทั้งระบบ ดูแลน้ำท่วม น้ำแล้ง เพราะได้ศึกษามาก่อนแล้ว จะดูแล เพราะน่านเป็นป่าต้นน้ำ จึงจะดูแลการระบายน้ำ การส่งน้ำให้ชาวน่านได้ใช้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมทำทันที
ขณะเดียวกัน จะพัฒนากองทุน SML กระจายอำนาจ ลดอำนาจรัฐ คืนอำนาจสู่ท้องถิ่น และประชาชน เราเป็นพรรคที่เคยทำงานมาก่อน และเข้าใจประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบสาธารณสุข ซึ่งจะสานต่อยกระดับเป็นนโยบาย 30 AI พร้อมทั้งจะปราบปรามยาเสพติดให้หมดไป
ส่วนที่หนองน้ำครกแห่งนี้ คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เราจะพยายามดึงดูดเงิน และนักท่องเที่ยวให้เข้ามา วันนี้ต้องช่วยประชาชนให้อยู่ได้ ด้วยการสนับสนุนเงิน 3,000 ต่อเดือน สานต่อเบี้ยผู้สูงอายุ ดังนั้น ขอทุกคนสนับสนุนพรรคเพื่อไทย และผู้สมัคร สส. เข้าไปทำงานเพื่อพี่น้องชาวน่าน