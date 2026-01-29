กกต.เปิดตัวอย่างซองใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า คนไปใช้สิทธิต้องรู้ ตรวจสอบจังหวัด-เขตเลือกและรหัส 4 หลักหน้าซองให้ถูกต้อง

กกต.เปิดตัวอย่างซองใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. คนจะไปใช้สิทธิอาทิตย์นี้ต้องรู้ ตรวจสอบจังหวัด เขตเลือกและรหัส 4 หลักหน้าซอง ส่วนด้านหลังเจ้าหน้าที่ต้องเซ็นชื่อกำกับ
วันนี้ (29 ม.ค.) สำนักงาน กกต. เผยแพร่ตัวอย่างซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส.5/2) ที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปแสดงตนในหน่วยกับกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง หรือ กปน.ที่เลือกตั้งกลางโดยจะได้รับบัตรเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ และซองใส่บัตรเลือกตั้ง โดย กปน.ที่เลือกตั้งกลาง จะเป็นผู้เขียนชื่อจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง ก่อนส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ซองใส่บัตรเลือกตั้ง พร้อมด้วยหลักฐานแสดงตนคืนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อไปลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง พร้อมเน้นย้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่บนหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งให้ถูกตัองครบถ้วน ทั้งชื่อจังหวัด เขตเลือกตั้งและรหัสเลือกตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้ง กปน.ที่เลือกตั้งกลาง ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้ซองที่ใส่บัตรเลือกตั้งสามารถส่งกลับไปยังเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ขณะที่การลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจะไม่ได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้ง
ซองบัตรเลือกตั้ง (ส.ส.5/2) ประกอบด้วย ข้อมูลโดยด้านหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งเป็นข้อมูลชื่อจังหวัด เขตเลือกตั้ง และช่องว่าง 4 ช่อง ให้กรอกรหัสเขตเลือกตั้ง 4 หลัก โดยสามารถดูรหัสเขตเลือกตั้งได้จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนด้านหลังของซองใส่บัตรเลือกตั้ง จะประกอบไปด้วยข้อมูล ช่องให้ลงลายมือชื่อของ กปน.ที่เลือกตั้งกลางที่ควบคุมคูหานั้นๆ เป็นผู้ลงลายมือชื่อปิดทับด้วยแพรแถบกาว และมีแถบพลาสติกใสและพื้นที่สำหรับบาร์โค้ด
ส่วนขั้นตอนการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปถึงหน่วยออกเสียงจะต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองบริเวณหน้าเต็นท์หน่วยเลือกตั้ง และเตรียมหลักฐานแสดงตน เช่นบัตรประชาชน บัตรประชาชนหมดอายุก็สามารถใช้ได้ หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแิปพลิเคชัน Thai ID และบัตรอิเล็กทรอนิกส์คนพิการ จากนั้นเข้าไปยื่นหลักฐานแสดงตนแก่ กปน.ดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ รับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภทและซองใส่บัตรเลือกตั้งที่เจ้าหน้าที่ กปน.เขียนรายละเอียดหน้าซองแล้วเสร็จ จึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท พับบัตรก่อนบรรจุลงในซอง นำไปให้ กปน.ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง เมื่อ กปน.เซ็นชื่อกำกับบนซองบัตรเลือกตั้งและปิดทับรอยต่อด้านเทปกาวใสแล้วให้นำซองใส่บัตรเลือกตั้งหย่อนลงไปในหีบด้วยตัวเอง