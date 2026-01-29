“นายหัวชวน” ลุยขอเสียงออร์แกนิกชาวปัตตานี ให้ปชป. ปราบทุเทา ย้ำศักดิ์ศรีชาวใต้ สู้การเมืองซื้อเสียง

“ชวน หลีกภัย” ลงพื้นที่ปัตตานี หาเสียงออร์แกนิก ย้ำศักดิ์ศรีชาวใต้ ไม่ขายเสียง ตอกย้ำการเมืองสุจริตสู้ทุนเทาขอคะแนนให้หมายเลข 27 เข้าสภา ขับเคลื่อนปราบคอร์รัปชัน
วันนี้ (29 ม.ค. 2569)นาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยน.ส. พิมพ์รพี พันธุวิชาติกุล และนาย สาคร เกี่ยวข้อง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงเลือกตั้ง โดยคณะได้เดินทางไปพบปะประชาชนที่สมาคมฮกเกี้ยน ก่อนขึ้นรถแห่ปราศรัยไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนให้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ โดยขอให้กาเลือกทั้งสองใบยกจังหวัด โดยเฉพาะหมายเลข 27 ซึ่งเป็นหมายเลขของพรรค เพื่อให้พรรคมีจำนวน ส.ส. เพียงพอในการเข้าไปทำหน้าที่ในสภา และร่วมขับเคลื่อนนโยบายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการปราบปรามทุนสีเทา
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมชูภาพและข้อความของนายชวนที่ระบุว่า “ศักดิ์ศรีชาวใต้ ใครอย่ามุ่งหมายซื้อด้วยเงินตรา” ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารทางการเมือง เพื่อตอบโต้กระแสการซื้อเสียงของบางพรรคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้
ด้าน น.ส.พิมพ์รพี กล่าวว่า การลงพื้นที่ของนายชวนในครั้งนี้ ถือเป็นการเดินเกมสำคัญเพื่อดึงศรัทธาจากกลุ่มพลังเงียบและชนชั้นกลางในเขตเมือง ที่เริ่มเบื่อหน่ายวาทกรรมทางการเมือง และกำลังมองหาเสถียรภาพทางการเมืองที่ยึดหลักความสุจริต การนำภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ของนายชวนมาเป็นจุดขาย จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความแตกต่างในสนามเลือกตั้งที่มีการแข่งขันสูง
ขณะที่นายสาคร กล่าวว่า การกลับมาของนายชวนในพื้นที่ปัตตานีครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเวทีหาเสียงตามปกติ แต่เป็นการประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนว่า ท่ามกลางกระแสการเมืองที่รุนแรงและเชี่ยวกราก ความสุจริตยังคงเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับพี่น้องชาวใต้ และเป็นความหวังที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการส่งมอบให้กับประชาชน