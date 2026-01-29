"พิพัฒน์" ชูนโยบายผุดดิสนีย์แลนด์-เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไร้กาสิโน พื้นที่ EEC ปั้นไทยสู่ฮับท่องเที่ยวโลก

"พิพัฒน์" ชูเมกะโปรเจกต์ดัน "Disneyland Thailand" ผุด Entertainment Complex ใน EEC พร้อมสนามกีฬาขนาดยักษ์ 8 หมื่นที่นั่ง ย้ำชัด "ทำได้จริง-ไร้กาสิโน" มุ่งปั้นไทยสู่ฮับท่องเที่ยวโลก
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ รวม.คมนาคม เปิดเผยถึงแนวคิดการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น "ฮับเศรษฐกิจระดับโลก" โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงและการท่องเที่ยวครบวงจร โดยระบุว่า โครงการ ‘ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย’ และศูนย์รวมความบันเทิง (Entertainment Complex plus ) ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง หากมีรัฐบาลที่กล้าตัดสินใจและลงมือทำผนึกกำลัง กกท. เตรียมที่ดินชลบุรีพร้อมลุย
นายพิพัฒน์ ระบุว่า ขณะนี้มีความพร้อมในด้านทรัพยากรอย่างมาก โดยเฉพาะที่ดินขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งEEC มีพื้นที่เตรียมรองรับเมกะโปรเจกต์นี้ไว้แล้ว ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ที่มีความพร้อมสูงสุด ทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และสนามบินอู่ตะเภา เหลือเพียงขั้นตอนการดึงเอกชนมาร่วมลงทุน (PPP) และการผลักดันเชิงนโยบายอย่างจริงจัง ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที
โครงการนี้จะไม่ได้มีเพียงแค่สวนสนุกเท่านั้น แต่ถูกวางแผนให้เป็น "Entertainment & Lifestyle Complex" มาตรฐานสากล ซึ่งภายในจะประกอบด้วย:
• Concert & Event Hall: พื้นที่จัดแสดงดนตรีและอีเวนต์ระดับโลก
• National Stadium: สนามกีฬาแห่งใหม่ ความจุ 80,000 ที่นั่ง เพื่อดึงดูดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
• Theme Park: สวนสนุกระดับโลกที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องธุรกิจสีเทา นายพิพัฒน์ ยืนยันหนักแน่นว่า "โครงการนี้จะไม่มีกาสิโน และไม่มีการมอมเมาประชาชน" โดยจุดประสงค์หลักคือการสร้างพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ ดนตรี และกีฬา สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขาวสะอาดและยั่งยืน
ทางด้านประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ได้ประเมินว่าหากโครงการนี้สำเร็จ จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลเทียบเท่ากับโมเดลความสำเร็จของ Tokyo Disneyland, Shanghai Disneyland หรือ Hongkong Disneyland เกิดการสร้างงาน โดยคาดว่าจะเกิดการจ้างงานหลายหมื่นตำแหน่ง ทั้งวิศวกร นักแสดง การจัดการอีเวนต์ และภาคบริการ มึเวทีคนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับโลก ที่สำคัญมีการ กระจายรายได้ เม็ดเงินสู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
นายพิพัฒน์ ทิ้งท้ายโดยยกตัวอย่างความสำเร็จในอดีต ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ได้ผลักดันโครงการ "Phuket Sandbox" จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและกู้เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยกลับมาได้ ผมมั่นใจว่า สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ทำได้ คนไทยก็ทำได้ ขอเพียงโอกาสในการผลักดัน เราจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกได้อย่างแน่นอน