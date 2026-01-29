“เป็นธรรม” เปิดหมัดเด็ดโค้งสุดท้าย ชูนโยบาย “หมูปิ้ง–ไก่ย่าง” แก้หนี้นอกระบบ ดันเศรษฐกิจฐานราก–ร่างรธน.ฉบับประชาชน

“พรรคเป็นธรรม” เปิดหมัดเด็ดเลือกตั้ง 69 ชูนโยบาย “หมูปิ้ง–ไก่ย่าง” ปล่อยกู้ดอกเบี้ยศูนย์ แก้หนี้นอกระบบ ดันพ่อค้าแม่ค้า–SMEs เข้าถึงสินเชื่อในระบบ
ปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับเกษตรพรีเมียม พร้อมย้ำเดินหน้าร่าง “รธน.ฉบับประชาชน”
วันนี้( 29 ม.ค. ) ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม พร้อมทีมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดวิสัยทัศน์ใหญ่ในสนามเลือกตั้ง 69 ภายใต้สโลแกน “เปลี่ยนการเลือกตั้ง เป็นการกำหนดอนาคตประเทศ” ชูไฮไลท์นโยบายเศรษฐกิจฐานรากที่จับต้องได้จริง พร้อมปฏิรูปโครงสร้างประเทศผ่าน 4 เสาหลัก หวังสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้คนตัวเล็กทั่วประเทศ โดยจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
โดยการเสนอ นโยบาย“หมูปิ้ง-ไก่ย่าง” ซึ่งเป็นเงินทุนตั้งต้นที่เป็นธรรม โดยการให้ยืม 10,000 - 20,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีหลักประกัน คืนเงินแบบยืดหยุ่น หักรายได้จากการขายเพียง “10 ไม้แรก” หรือประมาณ 5-10% ต่อวันผ่านแอปฯ เป๋าตัง หากวันไหนขายไม่ได้ สามารถพักชำระได้ทันทีโดยไม่มีดอกเบี้ยทบต้น และสร้าง Credit Score เปลี่ยนประวัติการคืนเงินให้กลายเป็น Digital Statement เพื่อให้คนตัวเล็กสามารถเข้าสู่ระบบสินเชื่อธนาคารได้ในอนาคต คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจได้กว่า 200,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนภาคเกษตรจาก “เน้นปริมาณ” เป็น “เน้นมูลค่า” ด้วยการใช้ข้อมูล (Data) บริหารการจัดการพื้นที่ปลูกเพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด พร้อมผลักดัน “ประกันพืชผล (Crop Insurance)” โดยรัฐใช้งบเพียง 1-2% ซื้อประกันกับบริษัทชั้นนำระดับโลก ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมประเมินความเสียหายและจ่ายชดเชยให้เกษตรกรอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
ส่วนนโยบายด้านสังคม จะมีการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลทุกกองทุนให้มี “มาตรฐานเดียวกัน” เน้นการป้องกันก่อนป่วย และใส่ใจเรื่องสุขภาพจิต อย่างจริงจัง
ดร.ปิติพงศ์ ยังกล่าวถึงนโยบายด้านการเมือง โดยย้ำจุดยืนชัดเจนเรื่อง “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ที่ต้องมีที่มาจากอำนาจการเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อสร้างโครงสร้างประเทศที่แข็งแกร่งทั้ง 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
“8 กุมภาพันธ์นี้ พรรคเป็นธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตประเทศผ่านบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ บัตรสีเขียว เลือก สส. เขตที่ท่านไว้วางใจ บัตรสีชมพู เลือก พรรคเป็นธรรม หมายเลข 45 (บัญชีรายชื่อ)และ บัตรสีเหลือง: ออกเสียงประชามติเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พรรคเป็นธรรม เพื่อพ่อค้าแม่ค้า เพื่อคนทำมาหากิน เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นธรรมและยั่งยืน” ดร.ปิติพงศ์กล่าว