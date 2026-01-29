“ชาดา“ ควง ”ซาบีดา” ลุยหาเสียงชุมชนมุสลิม นนทบุรี ช่วย “กัญญาพร”ลูก อสส.ชูนโยบายแก้น้ำท่วม ลดค่าฮัจญ์ ย้ำ “พูดแล้วทำพลัส”

วันนี้(29 ม.ค.)ที่มัสยิดฮิดายะตุ้ลอุมมะฮ์ (มัสยิดตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส.อุทัยธานี พร้อมด้วยลูกสาว นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง ให้นางสาวกัญญาพร แก้วทิพย์ หรือ ทราย ผู้สมัครสส.นนทบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สมัครคนดังกล่าว เป็นลูกสาว ของนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน
ทั้งนี้นายชาดา ได้นำทีมพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในชุมชน พร้อมนำเสนอนโยบายของพรรค เพื่อคนมุสลิม ในไทย
จากนั้น นางสาวซาบีดา ได้เดินทางต่อไปยังมัสยิดดารุ้ลอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นางสาวซาบีดา กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคให้ความสำคัญกับการเข้าพบชุมชนมุสลิมโดยตรง เพื่อรับฟังปัญหา และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้รับการสะท้อนซ้ำซาก คือปัญหาน้ำท่วม จึงได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมอัจฉริยะ ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนภัยและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทยยังให้ความสำคัญกับกิจการศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการพิธีฮัจญ์ ซึ่งที่ผ่านมา พรรคได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพไว้ได้อย่างครบถ้วน สะท้อนถึงความจริงใจในการทำงานและการแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
ในด้านเศรษฐกิจ นางสาวซาบีดา ระบุว่า ประชาชนจำนวนมากยังเรียกร้องให้มีโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพ โดยย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ปากท้องของประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นเสียงสะท้อนที่ได้รับจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ พรรคภูมิใจไทยยังชูนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวัฒนธรรมไทยสู่เวทีสากล ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,600 ล้านบาท และช่วยยกระดับศักดิ์ศรีของประเทศในเวทีนานาชาติ
นางสาวซาบีดา กล่าวทิ้งท้ายว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง พรรคภูมิใจไทยขอความเชื่อมั่นจากประชาชนให้เลือกพรรคและผู้สมัครของพรรค เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พรรคสามารถทำงานได้จริง แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสโลแกนของพรรค “พูดแล้วทำพลัส”