“ปวีณา” ชูนโยบายกล้าธรรม ข่มขืนฆ่าโทษประหาร แก้หนี้นอกระบบผ่านธนาคารประชาชน

“ปวีณา” มั่นใจปักธง “กล้าธรรม” ชูนโยบาย ข่มขืนฆ่าโหด โทษประหารสถานเดียว-แก้หนี้นอกระบบผ่าน “ธนาคารประชาชน”
วันนี้ (28 ม.ค.) นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.) และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นำทีมผู้สมัคร สส.กทม. เขต 4, 6, 7 และ 8 ลงพื้นที่หาเสียงแบบจัดเต็มตั้งแต่เช้าจรดค่ำในช่วงโค้งสุดท้าย โดยมั่นใจว่าจะสามารถปักธงพรรคกล้าธรรมได้ทั้ง สส.เขต และบัญชีรายชื่อ
นางปวีณา ได้ชูนโยบายหลัก 5 ด้านสังคม ภายใต้สโลแกน “ทำมากกว่าพูด” ได้แก่ 1. ข่มขืนฆ่าโหด โทษประหารสถานเดียว 2. ตัดวงจรยาเสพติด ส่งบำบัด 1 ปีพร้อมฝึกอาชีพ 3. ตั้งศูนย์เด็กเล็ก 4. ตั้งสถาบันฝึกอาชีพและหมู่บ้านคนพิการ และ 5. โรงเรียนผู้สูงอายุและธนาคารประชาชน
บรรยากาศการลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ชุมชนแฟลต 14 คลองเตย นางปวีณา พร้อมด้วย “น้ำหวาน” ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปภัสราวรรณ ม่วงไหม พบปะชมรมผู้สูงอายุและเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก จากนั้นช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ชุมชนกัลยาณมิตร ย่านบางซื่อ ร่วมกับ “ตี๋” นายศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย โดยชุมชนนี้มีการจ้างงานผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรค พร้อมโชว์ฝีมือทำอาหารร่วมกับชาวบ้าน
ต่อมาเวลา 15.00 น. ที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 นางปวีณา และ “ดา” น.ส.พิมพ์ณดา ธีระประจักษ์ชาติ ได้เน้นย้ำนโยบายแก้หนี้นอกระบบผ่าน “ธนาคารประชาชน” และปิดท้ายช่วงเย็นที่ตลาดดินแดงและห้วยขวาง พร้อมด้วย นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ และ “จ่าอั้ม” จ.ส.อ.ณรงค์ชัย เมืองครอง ขึ้นรถแห่ทักทายประชาชนท่ามกลางการตอบรับที่อบอุ่น