ไอเอฟดีโพล เผยคนไทยเลือกรัฐบาลผสมจับขั้ว 3 พรรคใหญ่ จับตา โหวตโนพุ่ง 3 เท่าจากปี66

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ประธานสถาบันการสร้างชาติ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และนางจิตติมา บุญวิทยา ผู้อำนวยการไอเอฟดีโพลและเซอร์เวย์ ร่วมแถลงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป เรื่อง “ทางเลือกรัฐบาลผสม 2569 จับขั้วพรรคใหญ่-พรรคร่วม”กลุ่มตัวอย่าง 1,208 ตัวอย่าง สำรวจระหว่างวันที่ 21–24 ม.ค. 2569 ครอบคลุม 6 ภูมิภาค เก็บข้อมูลทั้งการลงภาคสนามและโทรศัพท์ สุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Five-Stage Random Sampling ค่าความคลาดเคลื่อน ±3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยผลโพล “ไอเอฟดีโพล:ทางเลือกรัฐบาลผสม 2569 จับขั้วพรรคใหญ่-พรรคร่วม” พบว่า 3 สูตรจับขั้วพรรคใหญ่จะได้คะแนนใกล้กันมาก คือ พรรคภูมิใจไทย+เพื่อไทย 23.01%, เพื่อไทย+พรรคประชาชน 22.85%, และ ภูมิใจไทย+พรรคประชาชน 22.03% แต่กลุ่มที่มีน้ำหนักมากที่สุดกลับเป็น “ยังไม่ตัดสินใจ” 32.11% และเมื่อเจาะลงไปที่ฐานผู้สนับสนุนพรรค จะเห็นว่าความชอบ “สูตรรัฐบาล” ไม่ได้เดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกลุ่มที่สนับสนุนพรรคประชาชน มีสัดส่วนเลือกสูตร เพื่อไทย+พรรคประชาชน มากที่สุด (15.73% จาก 26.90%) ขณะที่กลุ่มที่สนับสนุนเพื่อไทย กลับเอนมาที่สูตร ภูมิใจไทย+เพื่อไทย (6.71% จาก 13%) ส่วนผู้สนับสนุนภูมิใจไทยกระจายตัวไปได้ทั้งสองทาง คือ ภูมิใจไทย+เพื่อไทย (8.03% จาก 18.54%) และ ภูมิใจไทย+พรรคประชาชน (6.95% จาก 18.54%)
การสำรวจความเห็นประชาชนในประเด็น “พรรคร่วมขนาดกลาง” ว่าอยากให้พรรคใดเข้าร่วมรัฐบาล พบว่าสะท้อนความลังเลค่อนข้างชัด โดยกลุ่ม ไม่มีความเห็น 37.42% มีสัดส่วนสูงสุด ซึ่งใกล้เคียงกับประชาธิปัตย์ 35.51% รองลงมาคือ ได้ทุกพรรค 15.81% และกล้าธรรม 11.26% ขณะเดียวกัน
เมื่อถามถึง “พรรคร่วมขนาดเล็ก” ที่อยากให้เข้าร่วมรัฐบาล พบว่า ได้ทุกพรรค 35.51% และ ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 29.49% รวมกันได้ถึง 65% ส่วนที่เหลือจะกระจายไปยังพรรคที่ถูกระบุชื่อ ได้แก่ รวมไทยสร้างชาติ 8.77% ไทยสร้างไทย 5.85% ประชาชาติ 5.51% เศรษฐกิจ 5.43% เสรีรวมไทย 4.76% ไทยก้าวใหม่ 3.10% และพรรคอื่น ๆ 1.58%
การสนับสนุน สส. บัญชีรายชื่อ ในสังกัดพรรคใดในการเลือกตั้ง 2569 ผลพบว่า พรรคประชาชน 26.90% ภูมิใจไทย 18.54% เพื่อไทย 13.00% ยังไม่ตัดสินใจ 12.91% ประชาธิปัตย์ 11.75% โหวตโน 3.97% รวมไทยสร้างชาติ 3.15% กล้าธรรม 2.32% ไทยสร้างไทย 2.15% พรรคอื่น ๆ 5.31%
ขณะที่ทาง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ วิเคราะห์จากผลไอเอฟดีโพลว่า ผลสำรวจไอเอฟดีโพลนี้ เป็นความเห็นจากฝั่งประชาชนผู้ให้ความเห็นการสำรวจ แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะการจับขั้วรัฐบาลเป็นการตัดสินใจของแกนกลางพรรคขนาดใหญ่ต่าง ๆ ทั้งนี้ผลไอเอฟดีโพลสะท้อน 6 นัยสำคัญต่อสมการรัฐบาลผสม คือ “สูตรพรรคใหญ่” ยังสูสีทั้งสามทางเลือก นั่นแสดงว่าประชาชนราว 77-78% ยังไม่เลือก/ยอมรับสูตรใดสูตรหนึ่งเป็นการเฉพาะ ขณะที่เมื่อพูดถึงพรรคร่วมขนาดกลาง ประชาธิปัตย์ถูกเลือกเด่นกว่าพรรคขนาดกลางอื่นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนพรรคร่วมขนาดเล็กและจิ๋ว พบว่า ประชาชน 65% ไม่สนใจว่าพรรคเล็กใดจะเข้าร่วมรัฐบาล และเมื่อถามถึง ว่าจะสนับสนุน สส.บัญชีรายชื่อสังกัดพรรคใดในการเลือกตั้ง 69 และนำมาคำนวณแนวโน้มที่นั่งบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนมีโอกาสได้มากที่สุด ตามด้วยภูมิใจไทย และเพื่อไทย
อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าจับตาคือกระแส “โหวตโน” ในระบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากการเลือกตั้งเมื่อปี 66