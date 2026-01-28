xs
“ธนกร” ขานรับนโยบายนายกฯ ลุยปากพนังพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หลัง ครม.อนุมัติงบ 80 ล้านพัฒนาตลาด 100 ปี

“ธนกร” ขานรับนโยบายนายกฯ ลุยปากพนังพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปั้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราชเติบโตคู่ชุมชน หลังยอดนักท่องเที่ยวพุ่งแตะอันดับ 2 ของภาคใต้ เผย ครม.อนุมัติงบ 80 ล้าน พัฒนาตลาด 100 ปีเมืองปากพนัง ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยเลือกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้

วันนี้ (28 มกราคม 2569) นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองปากพนัง (วิสาหกิจชุมชน) รวมทั้งพบผู้ประกอบการสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน เช่น อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจผ้าปาเต๊ะ และกลุ่มวิสาหกิจขนมลา


นายธนกร กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ ถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองปากพนัง มีบทบาทสำคัญ 2 ด้าน คือ

1. ศูนย์รวมสินค้าอัตลักษณ์ : เป็นแหล่งรวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์ เช่น ขนมลา ขนมพื้นเมืองชื่อดัง, อาหารทะเลแปรรูป และงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการคัดสรรคุณภาพและปรับภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นของฝากระดับพรีเมียม

2. ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว : ทำหน้าที่เป็นหน้าด่านต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้มาเยือน โดยตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน


นายธนกร กล่าวอีกว่า นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองปากพนังในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ชุมชน และภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งนี้ ​สถิติจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2568 ระบุชัดว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชคนไทยเลือกมาเยือนมากถึง 4.4 ล้านคน เป็นจังหวัดที่มียอดนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 กว่า 2 แสนคน ช่วยการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

“นครศรีธรรมราช ​มีผู้เยี่ยมเยือน​เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68 สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น พลังศรัทธาแห่งวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ศาลหลักเมือง และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ดึงดูดคนทั่วสารทิศ ​รวมถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งคีรีวง, ทะเลขนอม, สิชล ที่สำคัญคือ อาหารปักษ์ใต้รสชาติจัดจ้านที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดนักกินให้มาลิ้มลอง ซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อพัฒนาตลาด 100 ปีเมืองปากพนังอีกด้วย ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจในพื้นที่ และยังเป็นการยืนยันว่า นครศรีธรรมราชไม่ใช่แค่เมืองทางผ่าน แต่เป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยเลือกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้” นายธนกร กล่าว











