“รอง ผบ.นรด.” ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจการฝึกภาคสนาม นศท.มทบ.41 ย้ำมาตรฐานการฝึก–ความปลอดภัยสูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“รอง ผบ.นรด.” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ตรวจการฝึกภาคสนาม นศท.มทบ.41 ย้ำยึดหลักสูตรมาตรฐาน พร้อมคุมเข้มความปลอดภัย สร้างวินัย–ขวัญกำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

วันนี้ (28 ม.ค. 2569) พล.ต.นฤดล สุขมา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รอง ผบ.นรด.) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2568 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 (ศฝ.นศท.มทบ.41)

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้น ณ หมวดสนามยิงปืน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.เฉลิมพงค์ คงบัว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พร้อมด้วย พ.อ.ภาณุวัชร ปัทมาวงศ์ นำคณะครูฝึกและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ รอง ผบ.นรด. ได้เข้าสังเกตการณ์การฝึกในสถานีต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการฝึกเป็นไปตามระเบียบ หลักสูตรที่กำหนด และยึดถือมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาวิชาทหารอย่างรอบด้าน


โอกาสนี้ รอง ผบ.นรด. ยังได้ให้เกียรติกล่าวโอวาทแก่ครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำให้ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจฝึกอย่างเต็มกำลัง และมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร อันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต



