“เชน” รักคนใต้จังฮู้ขอกวาดหมด ชง “นิติศักดิ์” นั่ง สส. ลั่นแก้ท่วม-ดันสนามบินพัทลุง หนุนโนรา-ตะลุง ระดับโลก

รักคนใต้จังฮู้ “ยศชนัน” ปักธงเพื่อไทย ขอเหมาภาคใต้ อ้อนขอ “นิติศักดิ์ ธรรมเพชร” เป็น สส.พัทลุง ลั่นหากเป็นรัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก-ผลักดันสนามบินพัทลุง หนุนโนรา-หนังตะลุง สู่สายตาชาวโลก
วันนี้ (28 ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตพรรคเพื่อไทย เดินทางมาที่สนามกีฬาสิริวัณณวรี พบปะประชาชนและปราศรัย โดย นายยศชนัน ได้ถือธงพรรคเพื่อไทย มาปักบนเวที เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยการปักธง คือ มีความคาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ สส. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีผู้สมัคร สส. หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ มาร่วมปักธงด้วย อาทิ ปัตตานี ตรัง นราธิวาส ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี สงขลา ระนอง นครศรีธรรมราช โดยในการเลือกตั้งในปี 2566 พรรคเพื่อไทย ไม่ได้ สส.ในพื้นที่ภาคใต้แม้แต่คนเดียว
นายยศชนัน กล่าวปราศรัย คิดถึงจังฮู้ ซึ่งวันนี้ได้มีการปักธงเรียบร้อยแล้ว ต้องขอบคุณ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกอบจ.พัทลุง พร้อมประกาศว่า
พรรคเพื่อไทยพร้อมเดินไปกับ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัคร สส. พัทลุง เขต 2 เพื่อให้ความฝัน ความหวังของพี่น้องเป็นจริง ตนอยากสื่อสารว่า วันนี้เราเลือกพรรคเพื่อไทย ชาวพัทลุงและคนใต้จะได้อะไร เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และทำให้ตนต้องลงมาสื่อสารกับประชาชนโดยตรง ซึ่งผู้สมัคร สส. ได้เตรียมข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชน มาให้ตน
ทั้งนี้ ตนขอบรรยายสรรพคุณตนเอง โดยตนมีเลือดครึ่งหนึ่งเป็นคนใต้ และประกาศว่า คนใต้จะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับชาวจังหวัดพัทลุง เอาหรือไม่เอา นามสกุลตนเป็นนามสกุลคนใต้ ซึ่งไม่เคยที่จะลืมคนใต้ วันนี้มาพบปะพี่น้องคนใต้และพร้อมจะบอกว่าวันนี้ตนทำงานคนเดียวไม่ได้ จึงขอ นายนิติศักดิ์ เข้าไปด้วยได้หรือไม่ แล้ววันนี้ขอประชาชนให้พรรคเพื่อไทย ดูแลคนใต้ได้หรือไม่
วันนี้ สิ่งที่เราเห็นคือพัทลุงเป็นเมืองท่องเที่ยว มีสิ่งแวดล้อมดีที่สุด มีสาธารณูปโภคที่ดี และต้องเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ดี ปากท้องที่ดี และเป็นเมืองที่อย่างมีความสุข ลูกหลานอยากทำอะไรต้องเป็นไปได้ที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งคุณภาพชีวิตของพัทลุงจำเป็นต้องให้คนพัทลุงที่เป็นคนมีประสบการณ์และลงพื้นที่เป็นคนทำ อย่างแรก คือ การแก้หนี้ทั้งระบบ ส่วนประชาชนมีที่ดินทับซ้อนกับที่ป่า กว่า 5,000 ครัวเรือน ไม่สามารถขยับขยายได้ ซึ่งเรามองเห็นเรื่องราวพวกนี้ ดังนั้นขอนายนิติศักดิ์ไปพร้อมกับนายยศชนัน ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน
วันนี้ตนมีเนื้อหาเยอะ เพราะมันอัดอั้นตันใจอยากสื่อสารนโยบายดีๆ ให้ชาวพัทลุง หลายเขต ทั้งศรีบรรพต ควนขนุน มีปัญหาซ้ำซาก น้ำท่วมน้ำขัง เพราะมีถนนบางส่วนทับทางน้ำ และมีคลองบางส่วนที่ต้องมีการขุดลอก เมื่อเราเข้าไปเป็นรัฐบาลจะจัดการให้ จะได้น้ำไม่ท่วมซ้ำซาก ตอนนี้เราเริ่มมาที่ระบบน้ำดีไม่ท่วมไม่แล้ง คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำมาตลอดตั้งแต่เหนือจรดใต้ และเราพร้อมที่จะทำไปตั้งแต่นครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลา และลงไปทางภาคใต้ทั้งหมด เป็นสิ่งที่เราจริงใจจะนำมาสื่อสารกับประชาชน
นอกจากนี้ เรื่อง SME และโอทอป เราพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในโครงการ 70:30 ยิ่งกว่า
พลัส ขณะที่การท่องเที่ยว พัทลุงเป็นแหล่งกำเนิดของโนรา และวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงหนังตะลุงซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถเก็บไว้ที่พัทลุงหรือประเทศไทยเราจะนำสิ่งนี้ไปเผยแพร่ให้ต่างประเทศได้กลับมาที่พัทลุง ถือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่ ซึ่งถ้ามีนักท่องเที่ยวมา จะสามารถขายของได้สินค้าเกษตรราคาสูงขึ้น พี่น้องกินดีอยู่ดี ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาทางระบบ และอีกส่วนคือนักท่องเที่ยวหลายคนไปติดอยู่ที่ภูเก็ต มานครศรีธรรมราช พัทลุงไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้เราจะสานต่อเรื่องสนามบินพัทลุง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งระบบ และพัฒนาถนนหนทาง เพื่อให้การเดินทางมาสะดวก เพื่อทำให้พัทลุงเป็นเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่ และพรรคเพื่อไทยมีการหาเงินมาจากหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะลดอำนาจรัฐ และผลักดันลงสู่ท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมกันดูแล ทั้งเรื่องน้ำประปา ไฟส่องสว่าง ความปลอดภัยของประชาชน ท้องถิ่นจะดูแลเอง รวมถึงการศึกษา
วันนี้พวกเราไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่ได้มีแค่ นายนิติศักดิ์ แต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นจากพรรคเพื่อไทยไปพร้อมๆ กับประชาชนชาวใต้ วันนี้เลือก ยศชนัน ไปเป็นนายกรัฐมนตรี เลือดเนื้อเชื้อไขคนใต้ เลือกนิติศักดิ์ เข้าไปเป็น สส. วันนี้ขอเหมาภาคใต้ “รักคนใต้จังฮู้”