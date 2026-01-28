จิตภัสร์ ตั๊น ประกาศลั่น กลางเวทีปราศรัย “เรียนฟรีจริง พร้อมคุณภาพ” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 ม.ค. 2569 พรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ เปิดตัวผู้สมัคร สส. กทม. ทั้ง 33 เขต บริเวณลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
นำโดย ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค และแคนดิเดตรัฐมนตรี, จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร หัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อนายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรค รวมถึงทีมผู้บริหารพรรค ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 2569
กระทั่งเวลา 19.00 น. จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร หัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวบนเวทีปราศรัย ว่า มีโอกาสมาร่วมทำงานกับพรรคไทยก้าวใหม่ เพราะอยู่ในแวดวงการเมือง เข้าสู่ปีที่ 19 เริ่มแต่ตอนอายุ 22 ในตำแหน่งเลขารัฐมนตรี ได้มีโอกาสสมัคร สส. และเป็นสส. แต่วันนี้ตั้งใจมาอยู่พรรคนี้ อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องปากท้อง
“เศรษฐกิจเป็นอย่างไร เราเห็นอยู่ ไปเดินตลาดเงียบ ไปที่ท่องเที่ยวที่ไหนก็เงียบ เศรษฐกิจตกต่ำ เรามีปัญหาเรื่องปากท้อง และปัญหาปากท้อง ก็มาจากเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำ เราจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ด้วยนโยบายเรียนฟรี เพราะที่ผ่านมาประเทศเราไม่เคยมีจริง มีค่าอุปกรณ์ ค่ายูนิฟอร์ม ค่าการเดินทาง”
นอกจากนี้เด็กไทยกว่า 8 ล้านคนเป็นหนี้ กยศ. เป็นความเหลื่อมล้ำจะต้องกำจัดหนี้ กยศ.ออกไป ให้กับเด็กพี่น้องประชาชนชาวไทย และได้เรียนฟรีจริง ไม่ใช่ฟรีจริงอย่างเดียว ต้องพร้อมคุณภาพ ถ้าไม่มีคุณภาพ ก็จะจะไม่สามารถขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคได้ และทุกวันนี้บ้านเรามีแต่เกมการเมือง โดยพรรคที่เสนอตัวเป็นรัฐบาล ก็ยุบสภา หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีการด้อยค่าทหาร จึงอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกันที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่จริงไปสระแก้ว พร้อมกับผู้สมัครเขต 3 จังหวัดสระแก้วของพรรค และได้เห็นบ้านเรือนประชน โดนระเบิด เอ็ม 21 ของเขมร จนบ้านเรือนเสียหายได้รับความเดือดร้อน และไม่ไปไหน เพราะเฝ้าทรัพย์สิน แม้รัฐบาลให้เงินเยียวยา 5 พันบาท แต่ไม่เคยลงไปดูพื้นที่ว่า ได้รับความเสียหายมากขนาดไหน ซึ่งตัวเลขไม่ตรงกับสถานการณ์จริง โดยไม่ต้องพูดถึงหาดใหญ่ที่ทุกวันนี้ยังไม่ฟื้น เศรษฐกิจยังไม่ฟื้น และยังไม่มีนโยบายใด ๆ จะไปเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่หาดใหญ่
จากสองสถานการณ์นี้ ได้ทำให้พี่น้องในพื้นที่ กลายเป็นกลุ่มเปราะบางขึ้นมา และพี่น้องโดนทิ้งไว้ข้างหลัง แต่ถ้าเลือกพรรคไทยก้าวใหม่ นำโดยดร.เอ้ สุชัชวีร์ เราจะเดินไปข้างหน้าและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป โดยอนาคตของพรรคไทยก้าวใหม่ อยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ทั้งที่ตัดสินใจแล้ว และทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ขอฝากพรรคน้องใหม่ และในอนาคตจะไม่เล็กอีกต่อไป