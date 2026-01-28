ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 โค้งสุดท้าย คึกคัก “ไก่ ห้องริ้ว” เพื่อไทย เบอร์ 2 ขอคะแนนเสียงประชาชน

วันนี้(28 ม.ค.)นายไก่ ห้องริ้ว ผู้สมัคร สส.หมายเลข 2 เขต 2 จ.ราชบุรี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง ได้เดินสายขอคะแนนพบปะประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมย้ำว่า ตนเองที่มีความรู้ทางด้านการเงินการคลัง มีประสบการณ์ทางการเมือง เป็นลูกหลานชาวราชบุรีโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรี โรงเรียนวัดพเนินพลู-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปริญญาตรีรั้วพ่อขุน รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและการธนาคาร อาทิ ธนาคารแสตนดาร์ดขาร์เตอร์(ไทย) ธนาคารซิตี้แบงค์ ธนาคารทหารไทย(SME) และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย (SME) ยาวนานถึง 17 ปี ประสบการณ์ด้านการเมือง ได้คลุกคลีการเมือง โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วย ประจำนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษาและคณะทำงาน รมว.กระทรวงมหาดไทย ความถนัดการเงินการคลัง ทำให้ขึ้นมาทำหน้าที่ทีมคณะทำงานของ คณะที่ปรึกษานโยบายด้านเศรษฐกิจ (บ้านพิษณุโลก) ในรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ทั้งมีประสบการณ์ภาคสนาม ผ่านเป็นผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 ในปี 2566 ส่วนในสนามท้องถิ่น เคยเสนอตัวลงสมัครนายก อบจ.ราชบุรี แม้ไม่ชนะเลือกตั้ง แต่สะสมแต้ม คว้าคะแนนสูง ถึง 54,153 คะแนน
“ในการแข่งขันเลือกตั้งครั้งนี้ ตนขออาสาเข้าสภาเป็นตัวแทนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 โดยการแข่งขันกันที่นโยบาย “เพื่อไทยทำได้” ขอให้พี่น้องช่วยกันกาบัตร 2 ใบ เลือกตนเอง และพรรคเพื่อไทยเบอร์ 9” นายไก่กล่าวย้ำ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเขตเลือกตั้งที่ 2 นี้ แชมป์เก่า นางบุญยิ่ง นิติกาญจนาเบอร์ 4 จากพรรคกล้าธรรม ทั้งนี้นางบุญยิ่ง อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ในคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำคุก 6 ปี 8 เดือน ฐานร่วมกันทุจริตผลิตภัณฑ์มันสัปปะหลัง ที่สื่อเรียกว่า “คดีทุจริตมันเส้น” แม้ไม่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง สส.คดียังไม่ถึงที่สุดก็ตาม ทำให้ สนามเลือกตั้งราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการแข่งขันขับเคียวกัน ระหว่าง นายไก่ ห้องริ้ว หมายเลข 2 จากพรรคเพื่อไทย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา หมายเลข 4 จากพรรคกล้าธรรม
สำหรับ จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี (เฉพาะ ตำบลน้ำพุ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลดอนแร่ และตำบลอ่างทอง), อำเภอปากท่อ, อำเภอสวนผึ้ง,อำเภอวัดเพลง และอำเภอบ้านคา