7 ปีซ้อน ซื้อใจ อส. แจกทุกปี เกิน 200 ล. "ทหารผ่านศึกฯ" คว้างานปี69 เฉพาะเจาะจง เครื่องแบบ/ชุดพราง/ร้องเท้าเดินป่า 28,172 นาย

ซื้อใจ "อส.ทั่วประเทศ" แจก 7 ปีซ้อน เฉพาะปี 69 "กองร้อยฯ มหาดไทย" จัดงบ 215 ล้าน ซื้อเครื่องแบบ-ชุดฝึก-ชุดพราง-ร้องเท้าเดินป่า แจกชุดใหญ่ 28,172 นาย มากกว่าทุกปี เผย "ทหารผ่านศึกฯ" คว้างานเฉพาะเจาะจง ผลิตชุดลายพรางสีกากี-สีเขียว ชุดละ 4,095 บาท ส่วนร้องเท้าเดินป่า สีดำ-เขียว (จังเกิลบูต)” ตั้งงบเกือบ 100 ล้าน แถมใจดี! แจก"ถุงเท้าไนล่อน" 5.5 หมื่นคู่ งบกว่า 3 ล้าน
วันนี้ (28 ม.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ปค.) แจ้งว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในโครงการจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิก อส. ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (การจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิก อส. ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 แผนงาน)
ปค. กำหนดราคากลางโครงการฯ ที่ได้รับจัดสรรงบฯ 215,121,392 บาท จัดหาให้กับ อส. จำนวน 28,172 นาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานที่ 1 จัดซื้อ 6 รายการ ประกอบด้วย กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาว สีกากีพราง ชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 42,258,000 บาท จัดซื้อรองเท้าเดินป่า อส. สีดำ (จังเกิลบูท) คู่ละ 1,590 บาท วงเงิน 44,793,480 บาท จัดซื้อเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น สีกากีพราง ตัวละ 218 บาท รวม 6,141,496 บาท
หมวกเบเร่ต์ สีน้ำเงินเข้ม ใบละ 550 บาท รวม 15,494,600 บาท เข็มขัดด้ายถัก สีกากีพร้อมหัวเข็มขัด เส้นละ 180 บาท รวม 5,070,960 บาท และถุงเท้าไนล่อน สีดำ คู่ละ 55 บาท วงเงิน 1,549,460 บาท
แผนงานที่ 2 จัดซื้อเท่ากับ แผนงานที่ 1 แต่มีเพียง 5 รายการ ประกอบด้วย กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาว สีกากีแกมเขียวพราง ,รองเท้าเดินป่า อส. สีเขียว (จังเกิลบูท) ,เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น สีเขียวพราง ,เข็มขัดด้ายถัก สีเขียวพร้อมหัวเข็มขัด และถุงเท้าไนล่อน สีดำ โดยแผนนี้ไม่มีการจัดซื้อหมวกเบเร่ต์
ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณ 2568 กองร้อย อส.ปค.ได้รับจัดสรรเท่ากับราคากลาง วงเงิน 210,944,500 บาท ที่ดำเนินการจัดซื้อ 2 แผนงานข้างต้น
ปี 2567 ได้รับจัดสรร 202,127,27 บาท จากราคากลาง 201,89000,440 บาท ที่ดำเนินการจัดซื้อใน 2 ปีหลัง 2566-2567 ซึ่งปีงบฯ 2567 ได้ตั้งแผนไว้ 2 แผนงาน เช่นกัน โดยจัดหาเครื่องแต่งกายให้ อส. 26,600 นาย
ขณะที่ ปีงบ 2565 ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ และกำหนดเป็นราคากลาง เท่ากันที่ วงเงิน 107,786,508 บาท เป็นการจัดหาชุด อส. จำนวน 26,531 นาย
ยังพบว่าในปี งบ 2564 กองร้อย อส. ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ และกำหนดเป็นราคากลาง เท่ากันที่ วงเงิน 107,786,508 บาท เพื่อจัดหาชุด อส. จำนวน 26,531 ราย
ปีงบฯ 2563 มีการจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดโยธา สำหรับ อส. กว่า 26,000 นาย วงเงิน 24,317,650 บาท
ปีงบฯ 2559 จัดหาเครื่องแต่งกาย อส.ในพื้นที่ทั่วไป วงเงิน 58,764,160 บาท และการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับ อส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 38,507,805 บาท รวมทั้ง 2 โครงการ วงเงิน 97,271,965 บาท
ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะเสนอราคาในโครงการนี้ของกรมการปกครอง โดยปี 2569 เป็นการจัดซื้อแบบวิธีเฉพาะเจาะจง.