“เชน” ควงพ่อลงเมืองคอน ขอโอกาสพรรคเพื่อไทย โวสายเลือดนครฯ ไม่มีทางทิ้งคนใต้ “สมชาย” ปราศรัยดันลูกนั่งนายกฯ

“ยศชนัน” ควง “พ่อสมชาย” หาเสียงเมืองคอน ไหว้พ่อท่านคล้าย-พระอุเชนทร์ วัดสวนขัน ขอโอกาสเพื่อไทยดูแลคนใต้ ลั่น สายเลือดนครฯ ไม่มีทางทอดทิ้งคนใต้ ขณะที่ “สมชาย” ขึ้นเวทีปราศรัยแหลงใต้ฝากเลือกลูกชายเป็นนายกฯ คนที่ 33
วันนี้ (28 ม.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายจักรพงศ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรค นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะลงพื้นที่และช่วยผู้สมัคร สส. นครศรีธรรมราช หาเสียง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี บิดาของนายยศชนันด้วย โดยทันทีที่ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช ได้มีประชาชนมารอต้อนรับนายยศชนัน จนล้นสนามบิน พร้อมถือป้ายให้กำลังใจ ส่งเสียงเฮต้อนรับกระหึ่มสนามบิน โดยมีประชาชนมอบดอกไม้ ส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอปากพนัง รวมถึงพวงมาลัยมังคุดคัด ของดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับนายยศชนัน
จากนั้น นายยศชนัน และคณะ เดินทางไปที่วัดสวนขัน (พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) อำเภอช้างกลาง เพื่อสักการะรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขัน โดยมี นายสมชาย รอรับคณะอยู่ที่วัด
โดย นายยศชนัน นายสมชาย พร้อมผู้สมัคร ได้ไปภายในตึกสมบูรณ์สามัถดโยทิศพิศิษฐานุสรณ์ หรือ กุฏิพ่อท่านคล้าย 2497 ไหว้รูปปั้นและรอยเท้าพ่อท่านคล้าย กราบสักการะห้องนอนพ่อท่านคล้าย และกราบองค์พระอุเชนทร์ หรือ พระพิฆเนศองค์จริง พระบารมีคู่พ่อท่านคล้าย เทพเจ้าแห่งความสำเร็จซึ่งมีอายุมากกว่า 1600 ปี และขอพรว่าขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยได้ดูแลคนใต้ จะทำให้ดีที่สุด
ภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดสวนขันเสร็จสิ้น คณะได้เดินมายังเวทีปราศรัย โดย นายสมชาย ได้ปราศรัยเป็นภาษาใต้ โดยมีเนื้อหาระบุว่า อาจจะสงสัยว่าวันนี้พี่น้องมากันเยอะ และตั้งใจจะมาเห็นว่าอาจารย์เชนหน้าตาเป็นอย่างไร พูดจาอย่างไร ตนอยากมาเจอพี่น้อง มาแนะนำว่า วันนี้ได้มาเจอญาตินามสกุลเดียวกันในพื้นที่ ขอแนะนำตัวว่าตรงนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตน เรียนที่โรงเรียนวัดสวนขัน กราบหลวงพ่อท่านคล้าย เป็นปกติ
วันนี้ลูกชายได้รับการเสนอให้เป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทย จึงอยากมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่า อันนี้คือเลือดเนื้อเชื้อไขของคนนครศรีธรรมราช ปู่ย่า ตายายตน ปู่ย่า ตายาย ดร.เชน เป็นคนที่นี่ บ้านตนอยู่หน้าวัด แม้วันนี้คิวปราศรัยจะเยอะมาก แต่ตนบอกว่าไม่ได้ อย่างไรต้องมาที่บ้านของตน จะลืมบ้านลืมเมืองของตัวเองไม่ได้
นายสมชาย กล่าวอีกว่า การจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นนายกฯ อยู่ที่ประชาชน นายยศชนัน คือ เลือดเนื้อเชื้อไขของคนนครศรีธรรมราช สามารถทำให้ประเทศเจริญขึ้นได้ ตนจึงมารับรองยืนยันอีกทีว่า ไม่ใช่แค่ลูกของตนเป็นคนมีเส้น มีสาย แต่ความเป็นจริงมันสามารถพิสูจน์ได้จากนโยบายต่างๆ ที่เราได้เห็น และหลายคนคิดว่านายยศชนันเป็นคนเชียงใหม่ แต่ตนมาตรงนี้ อยากมาย้ำว่า นอกจากนายยศชนันเป็นคนเชียงใหม่แล้ว ก็เป็นคนนครศรีธรรมราช พ่อชื่อสมชาย ตนขอฝากฝังเบอร์ 9 พรรคเพื่อไทย
ขณะที่ นายยศชนัน กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งว่า ตนเองพูดใต้ไม่ได้ แต่หน้าคือคนใต้ 100% วันนี้ ยศชนัน กลับมาที่บ้านเกิดของปู่ย่าเรียบร้อยแล้ว มารายงานตัวว่า วันนี้คนนครฯ จะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยและให้ลูกหลานของคนใต้ได้เข้ามาดูแลคนใต้ได้หรือไม่ ขอให้ลูกหลานของคนใต้ได้เข้าไปทำงานให้กับคนใต้ของเรา และขอเสียงปรบมือให้กับญาติของตนเองที่มาให้กำลังใจตนในวันนี้ตามจุดต่างๆ เยอะมาก
นายยศชนัน กล่าวย้ำนโยบายว่า การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ การส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน SML ครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์คนนี้จริงจัง จะทำอุตสาหกรรมนครฯ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และผลไม้จะกลับมา ราคาจะดีขึ้น ลูกหลานคนนี้จะทำให้คนนครฯ เอง ราคายางต้องดี กับนโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30%
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นแรก ในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี สายเลือดครึ่งหนึ่งของตนคือเลือดของคนนครฯ ตนไม่มีทางทอดทิ้งคนใต้แน่นอน ไม่ว่าวันนี้ พี่น้องจะมากี่คน ตนเองก็ต้องลงพื้นที่จุดนี้เป็นจุดแรก เพราะจุดนี้คือจุดให้กำเนิดตน และจะมาอีกครั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 จากนครศรีธรรมราชของเรา พร้อมฝากผู้สมัคร สส. นครศรีธรรมราชจากพรรคเพื่อไทยด้วย และครั้งนี้ขอเหมา 9 เขตเลยได้หรือไม่
“วันนี้มาแสดงความจริงใจกับพ่อแม่พี่น้องว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพื่อไทย มากราบคารวะบรรพบุรุษ กราบคารวะถิ่นเกิด และสิ่งที่ตนเองจะทำให้กับพ่อแม่พี่น้อง ทั้งนโยบาย คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนนครฯ จากลูกหลานคนนครฯ และผู้สมัครที่มีคุณภาพวันนี้ทั้ง 9 เขต ขอกำลังใจให้ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คนนี้ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของคนนครฯ” นายยศชนัน กล่าว