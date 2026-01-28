“เท้ง” ยัน “หมอสุภัทร” คุณสมบัติครบสู้เต็มที่ เชื่อ ปชช.ปกป้อง ปลุกถ้าคิดว่าเจ้าตัวทำถูกก็ช่วยดันเข้าสภา

“ณัฐพงษ์” ตอบปม “หมอสุภัทร” ยันยังมีคุณสมบัติครบ และจะสู้ตามกระบวนการเต็มที่ เชื่อ ประชาชนพร้อมปกป้องคนกล้า ขอประชาชน หากคิดว่า “หมอสุภัทร” ทำถูกต้องแล้ว ก็ช่วยกันดันเจ้าตัวเข้าสู่สภา
วันนี้ (28 ม.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีการปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โดยยืนยันว่า นพ.สุภัทร ยังคงมีคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัคร สส.ครบถ้วนทุกประการ ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจในส่วนนี้
ก่อนหน้านี้ ตนเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า ตนเชื่อมั่นในความตั้งใจดีของ นพ.สุภัทร ที่พาทีมแพทย์ชนชทเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ในมุมของกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ทางพรรคจะขอต่อสู้ให้เต็มที่ที่สุด ตนเชื่อว่า สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมที่สุด คือ การที่ผู้กล้าหาญบุกเข้ามาช่วยประชาชนในยามวิกฤต โดยที่ไม่กังวลว่าตัวเองจะผิดระเบียบ พร้อมย้ำว่า คนแบบนี้คือคนที่ประชาชนพร้อมที่จะปกป้อง
ส่วนกรณีนี้อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นั้น นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ก็ค่อนข้างเห็นได้ชัด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ อยากให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ หากมองว่า นพ.สุภัทร ถูกดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรม และมองว่า ในตอนที่ประสบกับปัญหาโควิด และต้องการการคัดกรองที่รวดเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากมองว่าสิ่งที่ทีมแพทย์ชนบททำในตอนนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็อยากให้ประชาชนยืนข้างสิ่งที่ถูกต้อง และช่วยกันเลือกให้ นพ.สุภัทร เข้าสู่รัฐสภา และส่งพรรคประชาชนเข้าไปเป็นรัฐบาล