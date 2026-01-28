"เท้ง" ลุยตลาดรวมทรัพย์ขอคะแนนชาวออฟฟิศ หวังกวาดยกกรุง สวน "อนุทิน" ป้องประกันสังคม คนพรรคใครเจ้าของตึก SKYY9

หัวหน้าพรรคส้ม เช็คเรตติ้งชาวออฟฟิศ ลงพื้นที่ตลาดรวมทรัพย์ ขอคะแนนเขต-ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่ม หวังปักธงส้มกทม. ครบ 33 เขต โต้ "อนุทิน" บอกประกันสังคมไม่ผิด ถามกลับคนในพรรคใครเคยเป็นเจ้าของตึก SKYY9
วันนี้ (28ม.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นํานายภัณฑิล น่วมเจิม ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต4 คลองเตย เขตวัฒนา ลงพื้นที่หาเสียงตลาดรวมทรัพย์ อโศกมนตรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทันทีที่เดินทางมาถึงมีประชาชนชาวออฟฟิศและนักศึกษาแห่เข้ามาให้กําลังใจจํานวนมากพร้อมขอเซลฟี่ถ่ายรูปตลอดทาง
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีประชาชนส่วนใหญ่ในตลาดแห่งนี้มีทั้งที่อยู่ในเขตและนอกเขตจึงถือโอกาสมาขอคะแนนเสียงชาวกรุงเทพฯทุกคน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นในการปักธงส้มเลือกตั้งปี 66 ได้ถึง 32 เขต ครั้งนี้มั่นใจว่าจะได้เก้าอี้ สส.กทม. ครบทั้ง 33 เขต อย่างแน่นอน สส. อย่างเดียวไม่พอ สส.บัญชีรายชื่อก็สําคัญครั้งที่แล้วชาว กทม. เลือกพรรคก้าวไกล 49% มาในครั้งนี้พรรคประชาชนตั้งเป้าเพิ่ม 400,000 คะแนน ให้ถึง 60% เพื่อให้ได้เก้าอี้ สส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มอีก 1 เขต เพราะเราต้องการจํานวน สส. ให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้าไปทําหน้าที่ในสภารับใช้ประชาชน
ในช่วงเวลานี้การเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างเดียวที่ต้องการเปลี่ยนแปลง พ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ก็ต้องการเช่นกัน ทนไม่ได้กับเรื่องสีเทาและเรื่องประกันสังคมที่ประชาชนทุกคนเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตกลับถูกนํามาใช้อย่างไม่โปร่งใส
ส่วนกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บอกคุยกับนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่าประกันสังคมไม่ได้ทําอะไรผิดและทำถูกตามระเบียบทุกอย่าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยากให้นายกฯลองสํารวจรอบ ๆ ภายในพรรคของตัวเองว่ามีบุคคลภายในพรรคที่อาจจะเคยเกี่ยวข้อง เช่น เคยเป็นเจ้าของตึกหรือเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจที่กองทุนประกันสังคมในการซื้อตึกตึก SKYY9 หรือไม่
ซึ่งตอนนี้ผลสอบออกมาแล้วว่าน่าสงสัยมีการเร่งรัดและซื้อตึก SKYY9 ในราคาที่แพงเกินจริงและตอนนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมซื้อตึกล้วนอยู่ในพรรคของนายกฯ จึงอยากสอบถามว่านายกฯตรวจสอบตัวเองก็คงไม่ผิดปกติอะไร หากประชาชนอยากได้การตรวจสอบที่โปร่งใสตรงไปตรงมา ถ้าพรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังและทําให้เงินของผู้ประกันตนมีความโปร่งใสมากที่สุด