พท.ตั้งผู้ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สส.เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มงานสื่อสาร รองรับการเลือกตั้ง รวีภัทร์ -ภัทร์ดารัสมิ์ -ตติยภัทร์-ฉัตริน

ตามที่พรรคเพื่อไทยมีคำสั่งลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สส.พรรคเพื่อไทยและได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานตามภารกิจต่างๆนั้น
ล่าสุด พรรคเพื่อไทยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์อำนวยการเลือกตั้งส.สพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติม เฉพาะกลุ่มงานสื่อสาร ที่พบว่าในช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเผยแพร่นโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณาของพรรคแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์
จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานสื่อสาร ในศูนย์อำนวยการเลือกตั้งส.ส พรรคเพื่อไทยเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ 2561 ข้อ 63 (7) จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสื่อสารเพิ่มเติมจำนวน 4 คนประกอบไปด้วย ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร นายตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์ นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา และนายฉัตริน จันทร์หอม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป