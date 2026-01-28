แปลกๆ! “ปานเทพ” เผย “พรรคเศรษฐกิจ” ให้อำนาจประธานพรรคล้นมือ เหนือ “พล.อ.รังษี” หน.พรรค

“ปานเทพ” เผยความแปลกในพรรค “เศรษฐกิจ” นอกจากให้ “พล.อ.รังษี” หัวหน้าพรรคเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 10 แล้ว ข้อบังคับพรรคยังให้อำนาจ “คริส โปตระนันท์” ประธานพรรคตัดสินใจเรื่องสำคัญ เช่น เข้าร่วมรัฐบาล-เลือกคนนั่งตำแหน่งต่างๆ แทนที่จะเป็น หน.พรรค แนะปรับแก้ให้ชัดเจนตรงไปตรงมา
วันนี้(28 ม.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน แสดงความเห็ตทางเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์”กรณีพรรคเศรษฐกิจ ซึ่งมี พล.อ.รังษี กิตติญาณทรัพย์ เป็นหัวหน้าพรรค แต่ให้อำนาจเด็ดขาดแก่ประธานพรรค คือนายคริส โปตระนันท์ ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ของพรรค ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เหตุใดจึงไม่ให้อำนาจแก่ พล.อ.รังษี เพื่อให้ตรงไปตรงมาตามความคาดหวังของประชาชน
“พรรคเศรษฐกิจ นอกจากจะมีความแปลกใหม่ใช้กลยุทธ์แม่เหล็กคือ พล.อ.รังษี กิตติญาณทรัพย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค ไปอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่ 10 แล้ว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเลือกให้มากๆ และให้ 9 อันดับแรกเป็น ส.ส.ในฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามยังมีข้อบังคับพรรคที่แปลกกว่าพรรคอื่นด้วย คืออำนาจประธานพรรค ในข้อ 18/4(3) ที่กำหนดเอาไว้ว่า “ให้การเข้าร่วมเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือการถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล หรือการให้บุคคลดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง ให้ประธานพรรคเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ทั้งนี้ ประธานพรรคอาจหารือกับหัวหน้าพรรคหรือผู้บริหารพรรคอื่นด้วยก็ได้“
“เห็นได้ชัดเจนว่าอำนาจในการเลือกหรือตัดสินใจในการตั้งรัฐบาลถอนตัว หรือทั้งดำรงตำแหน่งหรือพ้นตำแหน่งทางการเมือง ไม่ใช่อำนาจของ พล.อ.รังษี กิตติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเลย แต่เป็นอำนาจเด็ดขาดของคุณคริส โปตระนันท์ ประธานพรคใช่หรือไม่
“เรื่องนี้ถ้าเป็น FC คงไม่ติดใจ เพราะอย่างไรก็เลือกโดยไม่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นคนที่ยังสงสัยคงอยากได้รับคำอธิบายว่าเพราะอะไร แล้วทำไมไม่แก้ข้อบังคับเสีย หรือลาออกจากประธานพรรค แล้วให้ พล.อ.รังษี กิตติญาณทรัพย์ ควบตำแหน่งทั้งหัวหน้าพรรคและประธานพรรค เพื่อให้อำนาจนี้เป็นแบบตรงไปตรงมาตามความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้กลุ่มที่ยังสงสัยได้เกิดความสบายใจขึ้นหรือไม่ คุณคิดอย่างไร?” นายปานเทพระบุ