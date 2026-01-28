เวทีรวมพลังวุฒิสภา ชู “ทุน–งาน–อาชีพ” ทางรอดเศรษฐกิจฐานราก

กมธ.พัฒนาสังคม วุฒิสภา จัดเสวนา “รวมพลังวุฒิสภา” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อมทุน โอกาส และเครือข่าย ผลักดันสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ขับเคลื่อนได้จริง
เมื่อวันที่ 27ม.ค. 2569 นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการ เสวนาเรื่อง “รวมพลังวุฒิสภา : สร้างทุน สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ”
การเสวนาครั้งนี้มุ่งหวัง ให้เกิดกระบวนการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหัวใจสำคัญของกระบวนการคือ การสร้างทุน การสร้างงานและสร้างอาชีพอันเป็นปัจจัยที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการมีทักษะเพียงอย่างเดียว หากประชาชนยังต้องเข้าถึงทุนทางการเงิน และมีองค์ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน การได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคม และโอกาสหรือช่องทางในการเข้าถึงตลาด รวมถึงทรัพยากรของรัฐ ที่สำคัญประสงค์ให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นและต่อยอดอาชีพ ทางทุนมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ อีกทั้งในมิติของทุนทางสังคมและเครือข่าย ทุนทางโอกาสเมื่อสานต่อได้แล้ว จะเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือและการพึ่งพาอาศัยกันต่อไปอย่างยั่งยืน การจัดการเสวนาครั้งนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการสร้างทุนอย่างเป็นระบบและนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จริง
ทั้งนี้การจัดเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก วิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันมุมมองที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วยดร.บวรนันท์ ทองกัลยา รองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นายณัฐธรรม จูฑศรีพาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดร.นณริฎ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)