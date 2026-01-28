"อนุทิน" ไหว้เซียนแปะโรงสี เจอแดงป่วนถามจะเอาคนทรยศแบบ "ชาญ" หรือ ปัด "นายกฯเบี้ยว" งอนหนีกลับ

นายกฯ ไหว้เซียนแปะโรงสี ขอพรโชคดี โชว์ลวกก๋วยเตี๋ยวหมี่แห้งต้มยำ บอกเมนู "หมาไม่แหลก คนแหลก" ก่อนเจอดีเสื้อเแดงบุกเดี่ยวป่วน โวยถามจะเอาคนทรยศแบบ "ชาญ" หรือ เจ้าตัวปฏิเสธ "นายกฯเบี้ยว" หนีกลับเหตุงอน ชี้ออายุป่านนี้แล้วใครจะมาน้อยใจ
วันนี้ (28ม.ค.) เมื่อเวลา 12.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคณะเดินทางมาถึงตลาดวัดศาลเจ้าริมน้ำ จ.ปทุมธานี เพื่อช่วยผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทยหาเสียง โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร และนายกฤษดา หลีนวรัตน์ หรือนายกฯ เบี้ยว มารอต้อนรับ แต่นายกฤษดา ได้แยกตัวเดินทางกลับก่อน
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบสิงห์โตกวักสีทองเป็นที่ระลึก และตอนหนึ่งมีประชาชนเดินมาบอก " รักลุงตู่ แล้วก็รักท่านเหมือนกัน" ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าไปด้านในศาลานที ทองศิริ เพื่อขอพรเซียนแปะโรงสี และรับมอบผ้ายันต์ 3 ตา จากผู้ดูแลศาลเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งมงคลสักการะที่จะนำชัยให้กับตัวท่านและมอบผ้ายันต์ฟ้าประทานพร และส้มมงคลเพื่อให้ท่านร่ำรวยยิ่งขึ้น
โดยนายอนุทิน เปิดเผยว่า ตนเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่แล้ว ขอให้บ้านเมืองมีความสุขความเจริญ มีความสงบสุข ประชาขนอยู่ดีมีสุข พร้อมกล่าวย้ำว่าขอทุกอย่างครอบคลุมไว้หมดแล้ว คิดดี ทำดี ซึ่งรวมถึงเรื่องการขอผู้สมัครยกจังหวัดด้วย
ขณะที่บรรยากาศด้านนอกศาลา มีบรรดาแฟนคลับที่รออยู่ด้านนอก โดยจังหวะนี้มีประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ได้นำม็อกอัพหมายเลข 9 ยศชนัน ตะโกนแข่งกันกองเชียร์ของพรรคภูมิใจไทยว่า เบอร์ 9 พร้อมกับระบุว่า ผมเป็นหัวคะแนนธรรมชาติ ไม่ได้มีใครจ้างมา ไม่ได้มาป่วน แต่ต้องการให้นายชาญเห็นว่า ประชาชนเลือกเพื่อไทยแล้วสุดท้ายก็ทรยศประชาชนส่งลูกสาวมาลงกับพรรคภูมิใจไทย ถ้าตนเป็นนายกฯ ไม่เอาคนแบบนี้ลง และชายรายดังกล่าวได้เดินตามประกบคณะของนายกฯตลอดการลงพื้นที่
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ได้โชว์ฝีมือการลวกก๋วยเตี๋ยวกินเองที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง โดยเป็นเมนูหมี่ขาวแห้งต้มยำ พร้อมกับระบุว่า เป็นเมนู "หมาไม่แหลก แต่คนแหลก"
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะให้อาหารปลาบริเวณแพด้านหน้าศาลเจ้าพ่อปุงเถ่ากง
โดยก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางกลับ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่านายกเบี้ยวได้งอนกลับไปแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อกี้เจออยู่แป๊บนึง เมื่อถามย้ำว่าไม่ได้มีน้อยใจอะไรกันใช่หรือไม่ นายอนุทิน ส่ายหัวก่อนกล่าวต่อว่า อายุป่านนี้แล้ว ใครจะมาน้อยใจ ทำไมชอบคิดอะไรแบบนี้
ส่วนจะต้องมีการโทรเคลียร์นายกเบี้ยว หรือไม่ นายอนุทิน ถามกลับว่าเคลียร์เรื่องอะไร ก็นี่เป็นเขตของนายกฯชาญ และเขตของผู้สมัครนางสาวชิดชนก พวงเพ็ชร แต่นายกฯเบี้ยวช่วยอยู่เขตสส.เอ้ (นายพิษณุ พลธี) ซึ่งนายกเบี้ยวก็มารับตนอยู่ แต่ไม่ได้ทักทายกันเพราะคนเยอะ แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน