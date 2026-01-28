ปชน.ลั่น "หมอสุภัทร" ยังเป็นผู้สมัครสส. จี้สธ.สอบข้อเท็จจริงให้ครบ ขู่ไม่ชอบธรรมพร้อมดำเนินคดี

พรรคส้มแถลงป้อง "หมอสุภัทร" ยังคงเป็นผู้สมัครสส. ตราบใดที่ศาลฏีกายังไม่มีคำสั่งให้พ้นสถานะ สวนสธ.สอบข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ จี้เคลียร์ราชการเสียหายยังไง ชี้ไม่พบเทียบเคียงข้อมูลจัดซื้อ ATK ของหน่วยงานอื่น ขู่ไม่ชอบธรรมพร้อมดำเนินการตามกฏหมาย
วันนี้ (28ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางพรรคประชาชน นำโดย นายชัยธวัช ตุลาธน ได้แถลงข่าวกรณีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
สืบเนื่องจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้านี้กรณีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรงต่อนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส. จ.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน พรรคประชาชนมีความเห็น ดังนี้
1. พรรคประชาชนยืนยันอีกครั้งว่า นายแพทย์สุภัทรยังมีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ในจังหวัดสงขลา เขต 2 โดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ เพราะขณะนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีการลงนามในคำสั่งปลดนายแพทย์สุภัทรตามมติ อ.ก.พ. และต่อให้ปลัดลงนามหลังจากนี้ นายแพทย์สุภัทรก็ยังเป็นผู้สมัคร สส. อยู่ ตราบเท่าที่ศาลฎีกายังไม่มีคำสั่งให้พ้นจากสถานะการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2. เมื่อเช้านี้ กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่า การมีมติของ อ.ก.พ. ที่ปลดนายแพทย์สุภัทรออกจากราชการนั้น เป็นไปตามกระบวนการที่ชอบแล้วทุกประการ พรรคประชาชนเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขแถลงข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญไม่ครบถ้วน
กล่าวคือ พรรคได้รับทราบข้อเท็จจริงมาว่า ในการประชุมของ อ.ก.พ. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการแจ้งข้อเสนอของคณะทำงานกลั่นกรองฯ ต่อ อ.ก.พ. ในกรณีนายแพทย์สุภัทรว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาความผิดวินัยร้ายแรง ดังนั้น จึงเห็นควรให้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ดังนี้
(1) การดำเนินการจัดซื้อ ATK อันมีลักษณะเป็นการแบ่งซื้อของนายแพทย์สุภัทร ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอย่างไร และบริษัทผู้ขายได้ประโยชน์จากทางราชการอย่างไร
(2) จากการสอบสวนไม่พบข้อเท็จจริงว่ามีการเทียบเคียงข้อมูลการจัดซื้อของหน่วยงานอื่นหรือไม่ รวมถึงข้อมูลของบริษัทผู้ขาย ว่าได้จำหน่ายให้กับหน่วยงานใดบ้างหรือไม่ จึงขอให้หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ปรากฏว่า อ.ก.พ. เสียงส่วนใหญ่ นำโดย รมว. กระทรวงสาธารณสุข กลับไม่ได้สนใจพิจารณาให้สอบสวนเพิ่มเติมใน 2 เรื่องดังกล่าว ทั้งที่เป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาลงโทษวินัยร้ายแรงต่อนายแพทย์สุภัทร
3. ดังนั้น หากปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามปลดนายแพทย์สุภัทรโดยไม่ชอบธรรม พรรคจะดำเนินการทางกฎหมายทุกช่องทางในการปกป้องสิทธิของประชาชน จ.สงขลา เขต 2 ในการเลือกผู้แทนราษฎรที่ตนเองต้องการ รวมถึงปกป้องหลักธรรมาภิบาลในระบบราชการ และจะดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจโดยมิชอบอย่างถึงที่สุดด้วย