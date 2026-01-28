"อนุทิน" โว หากกลับมาเป็นรัฐบาลจะสร้างฟลัดเวย์ - คลองระบายน้ำ แก้อยุธยาโดนท่วมซ้ำซาก

"อนุทิน" โว หากกลับมาเป็นรัฐบาล ใช้เงินเยียวยาน้ำท่วม สร้างฟลัดเวย์ - คลองระบายน้ำ แก้ปัญหาท่วมซ้ำซากให้คนเมืองเก่าอยุธยา รับมีส่วนน้อยยังไม่ได้เงิน ขอชาวบ้านตกค้างเร่งลงทะเบียนรัฐพร้อมจ่าย
วันที่ 28 ม.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกรณีชาวอยุธยาสะท้อน เรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมที่ไปบางส่วนยังไม่ได้หรือไม่ว่า ต้องเรียกว่า ดำเนินการไปแล้ว 99% แต่ยังมีตกค้างอยู่น้อยมาก ส่วนไหนที่ตกค้างเรามี เงินสำรองไว้ เมื่อมาขึ้นทะเบียน เราก็จะดำเนินการจ่ายได้ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหา งบประมาณมีเพียงพอที่จะเยียวยา
ส่วนพรรคภูมิใจไทยมีนโยบาย อย่างไรในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนายอนุทิน ตอบทันทีว่าแน่นอน เคยพูดไปหลายรอบแล้ว งบประมาณที่เราเยียวยาไปในแต่ละปี เราสามารถสร้างฟลัดเวย์ สร้างคลองระบายน้ำได้ไม่รู้กี่เส้น หากพรรคภูมิใจไทยกลับเข้ามาบริหารประเทศ เราจะใช้เงินส่วนนี้ ไปลงทุนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ และการระบายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม