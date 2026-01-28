“ไชยา” รุกหนักโค้งสุดท้าย ปราศรัยย่อยหาเสียงเขต 2 หนองบัวลำภู เผย กธ.ให้โอกาส ขอบคุณ ปชช.เข้าใจ

โค้งสุดท้ายหาเสียง “ไชยา” รุกหนัก เดินสายปราศรัยย่อย พบ ปชช.เขต 2 หนองบัวลำภู ย้ำ กธ.ให้โอกาสแสดงความสามารถ ขอบคุณ ปชช.เข้าใจ เผย“ธรรมนัส”เตรียมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ พรุ่งนี้ 29 ม.ค.
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.เวลา 12.50 น.นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส. หนองบัวลำภู เขต 2 เบอร์ 7 พรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียง ได้ลงพื้นที่พบประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอคะแนนเสียงให้ตนเองและพรรคกล้าธรรม โดยการหาเสียงใช้รูปแบบปราศรัยย่อย ไปแต่ละพื้นที่ สร้างความเข้าใจและสอบถามปัญหาในพื้นที่ด้วย โดยการลงพื้นที่ของตนเองยังได้อธิบายถึงเหตุผลในการย้ายพรรค โดยยืนยันว่า พรรคกล้าธรรมเปิดโอกาสให้ตนเองได้ใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ และเมื่ออธิบายแล้วเหตุผลให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้ว ขอบคุณประชาชนที่เข้าใจในการย้ายสังกัดพรรค
"ยังคงเดินสายพบปะพี่น้องเช่นเคย ได้คุยกับประชาชนได้อธิบายเหตุผลให้พี่น้องฟัง และมีความเข้าใจในเหตุผลครั้งนี้มากขึ้น ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เข้าใจผม“นายไชยา กล่าว
นายไชยา ยังเปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ 29 มกราคม 2569 เวลา 16.00 น.ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู จะมีการปราศรัยใหญ่ ครั้งแรก ในพื้นที่ นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมแกนนำพรรค จะขึ้นเวทีช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. จ.หนองบัวลำภู หาเสียง