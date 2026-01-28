"อนุทิน" เผยเสียงสะท้อนประชาชนเร่งจัดการชายแดนไทย-กัมพูชาให้เรียบร้อย ย้ำรัฐบาลหนุนกองทัพพร้อมรับมือเหตุคุกคาม

"อนุทิน" เผยหาเสียงแบบออร์แกนิกพบประชาชน สะท้อนให้จัดการปมชายแดนไทย -กัมพูชาให้เรียบร้อย ย้ำสถานการณ์ยังนิ่ง ลั่นรัฐบาลหนุนกองทัพ พร้อมรับมือหากมีเหตุคุกคาม ยืนกรานเงื่อนไขหยุดยิงต้องได้รับการปฏิบัติ หากจะรื้อฟื้นสัมพันธ์ในอนาคต
เมื่อเวลา 11:15 น.วันที่ 28 ม.ค. ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ หัวหน้าพรรคและแคนดิเตด นายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเสีนงสะท้อนประชาชนจากการลงพื้นที่ หาเสียงแบบออร์แกนิคว่า เรื่องแรกขอให้จัดการปัญหากัมพูชาให้เรียบร้อย ซึ่งตนได้ถือโอกาสนี้พูดคุยกับพวกเขาและยืนยันว่า ณ ขณะนี้สถานการณ์เรียบร้อยและขอให้เขาได้ไปดำเนินชีวิตตามแผนการชีวิตของตัวเองได้อย่างปกติ ไม่ต้องกังวลใด ๆรัฐบาลและกองทัพได้มีการหารือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเตรียมความพร้อมหากมีเหตุการณ์ใดๆเราก็พร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้นได้ด้วยความมั่นใจว่าจะไม่มีการคุกคามใดๆ เกิดขึ้น
เมื่อถามว่า มีแนวคิดอย่างไรที่จะทำให้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและถาวร นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยดีหน่อยไม่เคยไปรุกรานเขาก่อนและสามารถเป็นผู้ที่ตั้งเงื่อนไขได้เราก็ตั้งเงื่อนไขไปและเรายังสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เราไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไร ฉะนั้นในเงื่อนไข ถ้าวันหนึ่งหากจะมีการพูดคุยกันหรือรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกันในอนาคต เราก็จะต้องมั่นใจว่าเงื่อนไขของเราได้รับการปฏิบัติ พร้อมได้รับการยอมรับจากคู่กรณี
เมื่อถามว่าสมเด็จฮุนเซนและนายฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้มีการส่งสัญญาณอะไรมาที่ผู้นำไทยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ณ ขณะนี้ไม่ต้องส่งสัญญาณอะไร เพราะเราอยู่ภายใต้สัญญาการหยุดยิงที่เราเซ็นไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ณ ขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เราได้มีการตกลงกันไว้ระหว่างสองประเทศ เมื่อถามว่ามีการเรียกร้องเปิดด่านหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่มี มีแต่สื่อบอก