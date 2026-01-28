กกต.ยันสั่งลบคลิปเพจ "แม่แนน น้องสมาร์ท" เหตุผิด กม.ประชามติ - "หมอสุภัทร" ยังเป็นผู้สมัคร สส.จนกว่ามีหนังสือปลดพ้นราชการ

กกต.ยันสั่งลบคลิปในเพจ "แม่แนน น้องสมาร์ท" เพราะผิด กม.ประชามติ ส่วนพรรคการเมืองทำโพลได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย รับจับตายากใช้บ็อตปั่นโพล วันเลือกตั้งล่วงหน้ารณรงค์ประชามติได้ แต่ห้ามหาเสียง-จำหน่ายสุรา ชี้สถานะ "หมอสุภัทร" ยังเป็นผู้สมัคร สส. จนกว่ามีหนังสือปลดออกจากราชการ
วันนี้ (27 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึง ข้อห้ามปฏิบัติในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ.2569 ว่า ถ้าเป็นกรณีการทำประชามติสามารถรณรงค์ได้ตลอดเวลา แต่ในเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้า จะมีข้อห้ามในเรื่องของการจัดเลี้ยง แจกจ่ายสุรา ตั้งแต่เวลา 18.00น. ของวันที่ 31 ม.ค. จนถึง 18.00น.ของวันที่ 1 ก.พ. ส่วนการหาเสียง ไม่ให้หาเสียงตั้งแต่เวลา 18.00น. ของวันที่ 31 ม.ค. จนถึง 24.00 ของวันที่ 1 ก.พ. ซึ่งในส่วนของสื่อมวลชนที่จะจัดเวทีดีเบตในช่วงเวลาดังกล่าวก็ต้องดูว่าจัดเรื่องอะไรเป็นการหาเสียงหรือไม่ คิดว่าคนที่จัดดีเบต ก็ต้องดูว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน
นายณรงค์ ยังกล่าวถึงการทำโพลของนักการเมือง พรรคการเมืองที่อาจจะเข้าข่ายชี้นำการตัดสินใจของประชาชนว่า โดยปกติโพลนั้นทำได้อยู่แล้ว เป็นการให้ความรู้กับประชาชน แต่มีข้อกฎหมายโดยห้ามทำโพลอันเป็นเท็จหรือชี้นำ ชักจูง ในการลงคะแนน ซึ่งมีโทษจำคุก และโทษปรับ จึงไม่ควรทำ
เมื่อถามว่าจะพิจารณาอย่างไร หากโพลนั้นอาจเข้าข่ายเป็นเท็จ นายณรงค์ กล่าวว่า ต้องดูเป็นเรื่องไป ประกอบกับข้อกฎหมายว่าระบุไว้อย่างไร ซึ่งการตรวจสอบก็อาจจะมีคู่ร้องเรียนหรือกกต.พบเห็นเองก็สามารถดำเนินการได้
เมื่อถามต่อว่า ปัจจุบันพบการทำโพลลักษณะปั่นกระแสหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า ยังไม่พบ ส่วนที่พรรคการเมืองใช้บอทในการทำโพลเพื่อให้คะแนนนิยมของตนอยู่ในความสนใจ จะจับตาอย่างไร นายณรงค์ กล่าวว่า ยังไม่เข้าหลักกฎหมายว่าเป็นความผิด กกต.ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว ซึ่งเรามีการกำชับนักการเมือง โดยการเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้อยู่แล้ว รวมถึงเรื่องโพลด้วย
ส่วนกรณีที่ กลุ่มไอลอว์ไม่เห็นด้วยกับที่กกต.มีมติสั่งลบโพสต์ของเพจ" แม่แนนน้องสมาร์ท "เนื่องจากเห็นว่า ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง นายณรงค์ กล่าวว่า โพสต์ดังกล่าว กกต.ได้ดูเบื้องต้นแล้ว พบว่าเป็นการโพสต์เกี่ยวกับการทำประชามติ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายประชามติ และเบื้องต้น กกต.แจ้งบุคคลที่โพสต์ไปแล้วว่าให้ลบโพสต์ดังกล่าว หากไม่ลบเราก็จะมีกระบวนการต่อไป ผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตำรวจ เพื่อให้ไปร้องศาลต่อไป
ส่วนความคืบหน้ากรณีการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครของ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน ที่อ.ก.พ.ปลดออกจากราชการ นั้น เรื่องนี้ยังมีคำสั่งไม่ถึงที่สุด และปัจจุบันเจ้าตัวยังใช้สิทธิอุทธรณ์ จึงยังคงเป็นผู้มีสิทธิลงสมัคร สส. ส่วนเรื่องการปลดออก เป็นคนละส่วนกับสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นกกต.ต้องตรวจสอบว่าสิทธิ์ตรงนั้นถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งจะต้องรอหนังสือให้ออกจากราชการที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน เนื่องจากเป็นข้าราชการ