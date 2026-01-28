xs
“ตั๊ก–อัยรินทร์” ควง “โย คณากร” อินฟลูฯวงการข่าว ลงพื้นที่ตลาดปู่โพธิ์ ขอคะแนนเสียง ชูสโลแกน “คนบ้านใหม่ เลือกผู้แทนคนใหม่”

วันนี้(28 ม.ค.)



วันนี้(28 ม.ค.)ที่ตลาดนัดปู่โพธิ์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ หรือ “ตั๊ก อัยรินทร์” ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 ปทุมธานี พรรคกล้าธรรม หมายเลข 8 พร้อมด้วย นายคณากร คงประทีป หรือ “โย คณากร” อินฟลูเอนเซอร์สายข่าว ลงพื้นที่พบปะประชาชน ขอคะแนนเสียง พร้อมชูสโลแกน “คนบ้านใหม่ เลือกผู้แทนคนใหม่”

น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีการแบ่งเขตใหม่ ทำให้พื้นที่ ต.บ้านใหม่ เป็นพื้นที่ใหม่สำหรับตน จึงต้องเริ่มต้นลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างจริงจัง โดยเลือกชวน “โย คณากร” มาร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตประชาชน

สำหรับนโยบายพรรคกล้าธรรม อาทิ การปรับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นถ้วนหน้า 1,000 บาท และเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 เป็น 1,000 บาท รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการประชาชน

น.ส.อัยรินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มาขายฝัน แต่มาเพื่อทำงานจริง พร้อมระบุว่ามีประชาชนจดจำตนได้จากบทบาทรองโฆษกรัฐบาล และเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศในตลาดเป็นไปอย่างคึกคัก






