“พิธา” หาเสียงบางแสน หยอดบางแสนหรือบางส้ม ประกาศภารกิจล้มยักษ์ ยึดเก้าอี้ รมว.แรงงาน

“พิธา” หยอดทุกดอก ถามชาวบางแสนหรือบางส้ม เล่นมุก ไม่ได้หนีร้อนหรือหนีรัก! แต่หนีหิมะมาหา ปลุกกระแส “คลื่นสีส้ม” ถล่มชลบุรี ประกาศภารกิจใหญ่ “ล้มยักษ์” ยึดเก้าอี้ รมว.แรงงาน มาเป็นของ ปชน. ลั่นครั้งนี้ต้องยกจังหวัด 10 เขต ส่ง “เท้ง” เข้าทำเนียบฯ เปลี่ยนประเทศ
วันที่ 27 ม.ค. 2569 ที่หน้าศาลเจ้าพ่อแสน หาดบางแสน จ.ชลบุรี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ขึ้นปราศรัยบนรถแห่ ช่วยผู้สมัคร สส.ชลบุรี พรรคประชาชน หาเสียง โดยนายพิธา ทำสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจให้กับผู้มาฟังการปราศรัย ก่อนจะกล่าวด้วยเสียงออดอ้อนว่า “นี่บางแสน หรือบางส้มเนี่ย“
นายพิธา กล่าวต่อว่า วันนี้กลับมาหาเสียงอีกครั้งด้วยความทรงจำที่มีร่วมกันกับชาวชลบุรี คลิปทะเลดาวอยู่ที่บางแสน มาทางนี้ไม่ได้หนีร้อนหรือหนีรัก แต่หนีหิมะมา ก่อนหน้านี้ตนไปทัวร์ยุโรปมา ในแต่ละที่ ได้พบปะชาวไทยจำนวนมาก มีการพูดคุยถึงอนาคตประเทศไทยในแต่ละเมือง มีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในฮอลลีวูด รวมทั้งการประสานระบบราชการที่จะต้องลดการใช้ดุลยพินิจลง การเพิ่มความโปร่งใส โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อทำให้เรื่องเทาๆหายไปได้ โดยมีการพูดหลากหลายประเด็น ทั้งระบบสาธารณสุข สวัสดิการแรงงาน และการท่องเที่ยว
นายพิธา ระบุว่า ตนเกือบได้ไปหาชาวไทยที่ฟินแลนด์ เพื่อพูดคุยกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานไปเก็บเบอร์รี่ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเชิญทูตฟินแลนด์เข้ามาสอบถามว่าเกิดเหตุการณ์หลอกแรงงานไทยในฟินแลนด์ได้อย่างไร ตนไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยนั้นมีไทยเทาๆ ที่ค้ามนุษย์ไปจากเมืองไทย เห็นมีตัวเลขเงินเทาเข้ามาเกี่ยวข้อง วงเงิน 36 ล้านบาท มีข่าวเริ่มออกเมื่อวานนี้ ซึ่งตนเดินทางไปเจออดีตนายกฟินแลนด์ แล้วได้สอบถามคนไทยที่นั่นพบว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงและมีการฟ้องร้องที่ฟินแลนด์ ว่าบริษัทที่ว่าจ้างล้มละลาย ทำให้แรงงานไทยที่ขอนแก่นได้รับการเยียวยา พรรคประชาชนไม่ได้ดูแลแรงงานเฉพาะในประเทศไทย
”เขา (ผู้สมัครเขต 1 ชลบุรี พรรคประชาชน) จะมาล้มยักษ์ ล้มรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีแรงงานเป็นของพรรคประชาชนให้ได้ อ้าว พี่น้องแรงงานขอเสียงหน่อยเร็ว“
นายพิธา กล่าวต่อว่า สิ่งที่คราวที่แล้วยังทำไม่ได้คือยกจังหวัดชลบุรี 10 คน 10 เขต คราวที่แล้ว 430,000 คะแนนได้ สส.บัญชีรายชื่อ ใช้เสียง 77% สูงกว่าค่าเฉลี่ย ครั้งนี้อย่าให้คนชลบุรีผิดหวัง ต้องมาใช้เสียงให้ถล่มทลาย และปล่อยพลังวันนี้ให้คลื่นที่อยู่ด้านหลังจากบางแสน
เป็นคลื่นแห่งความหวังทั่วชลบุรี พัดไปถึงเขตทุกเขต รวมถึงเขต 4-5-7 ที่คราวที่แล้วยังไม่ได้ ได้ทั้ง 10 คน 10 เขต ส่งนายกฯ เท้ง เข้าทำเนียบรัฐบาล แล้วมาเปลี่ยนชลบุรีไปด้วยกัน
จากน้้น นายพิธา และผู้สมัคร สส. พรรคประชาชนของจังหวัดชลบุรีร่วมกันถ่ายภาพทะเลดาวกับชาวชลบุรีที่มาฟังการปราศรัย ที่มากันอย่างเนืองแน่นริมชายหาดบางแสน