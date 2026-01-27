“อนุทิน“ ไม่ติดใจ “อ.แหม่ม” ปราศรัยเลือก อ.ได้ น. - ย้ำภูมิใจ “กานต์ สุดารัตน์” ลงสมัครในนาม ภท.ไม่ลังเล-ทุ่มเทเต็มที่

“อนุทิน“ ไม่ติดใจ “อ.แหม่ม” ปราศรัยพาดพิง เลือก อ. ได้ น. ชี้พูดไม่ผิดเลือก "อนุทิน" ได้ "หนู" ย้ำ ภท.ภูมิใจ “กานต์ สุดารัตน์” ย้ายพรรคไม่ลังเล-ทุ่มเทเต็มที่
วันที่ 27 ม.ค. ที่จังหวัดอุบลราชธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยนางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรภัลลภ ผู้สมัคร สส.อุบลฯ เขต 8 จะสามารถเติม สส.พรรคภูมิใจไทยเพิ่มเติมได้หรือไม่ ว่า ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยทุกคนมีความพร้อม เพราะถือว่าเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว เหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ ทุกคนในเวลานี้ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
เมื่อถามถึงการขึ้นเวทีปราศรัยครั้งแรกของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า นางศุภจีเป็นมืออาชีพ เป็นคนเก่ง และประชาชน ก็เห็นว่านางศุภจีทุ่มเท ดังนั้นหากพรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้กลับเข้ามาบริหารอีกครั้งก็จะได้มืออาชีพเข้ามาบริหารด้วย ไม่ว่าจะเป็นนางศุภจี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกฯ และอีกหลายคนตลอดจนผู้ที่มีความเหมาะสมทางการเมือง ร่วมกันบริหารประเทศให้ผาสุก
เมื่อถามถึงนางสาวสุดารัตน์ ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจไม่ภูมิใจกับการลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเองภูมิใจในตัวนางสาวสุดารัตน์ ในฐานะผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เพราะเป็นคนที่ทำงานทุ่มเท วันที่ตัดสินใจเข้าร่วมพรรคภูมิใจไทย มาทำงานด้านการเมืองโดยไม่มีความลังเล เดินหน้าทำงานสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอด ส่วนข่าวที่ใส่เสื้อผิดพรรคนั้น มองว่าเป็นไปไม่ได้ ที่ผู้สมัครคนไหนจะเผลอตัว และไม่คิดว่ามีผลกระทบอะไร การใส่เสื้อซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่า และเป็นฝ่ายที่ไม่มีความปรารถนาดี แต่ก็ไม่ทราบว่ามีความจงเกลียดจงชัง เพราะกลัวความพ่ายแพ้หรือไม่
เมื่อถามว่า กรณีนางศุภจี ปราศรัยว่าถ้าอยากดูแลสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้กลับเข้ามาทำ และนำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากำกับดูแลเอง นายอนุทิน ระบุว่า ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชน แต่ถ้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล ก็สามารถรวมความร่วมมือจากรัฐมนตรีทุกคนได้อยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า หากนำมาดูแลเองการทำงานจะลื่นไหลกว่าเดิมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตั้งแต่ เป็นนายกรัฐมนตรีมาเกือบ 4 เดือน ไม่เคยมีปัญหากับพรรคร่วมรัฐบาลแม้แต่น้อย ทั้งยังได้รับความร่วมมือทุกอย่าง สิ่งใดที่เป็นปัญหา เช่น การนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันพืช ก็ได้ขยายระยะเวลาเป็น 3 ปี ซึ่งได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการเห็นชอบ เนื่องจากเป็นการทำธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดความชัดเจน ไม่มีต่อรอง ทุกคนร่วมมือกันเพื่อให้ประโยชน์ทั้งหมดตกอยู่กับประชาชน ไม่ได้มานั่งคิดว่าพรรคไหนจะได้คะแนนมากกว่าพรรคไหนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ใจกว้างพอ และเชื่อว่าหากเป็นผลงานร่วมกัน ก็จะได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนร่วมกัน
เมื่อถามกรณีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ปราศรัยพาดพิงว่าเลือก อ. ได้ น. นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนจะกล่าวว่า “เลือก อ. ได้ น. ถูกแล้ว เพราะอนุทินก็ได้หนู เขาไม่ได้พูดผิด“